Son dakika Bartın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bartın'da nerede oldu? Bartın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ekim 2024
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Tarih-saat 11 Ekim 2024 10:16:41 itibariyle Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın) 4,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Bartın deprem haberleri 11 Ekim 2024..Bartın AFAD son depremler ve Bartın Kandilli son dakika deprem listesi..
|Bartın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
|10:16:41 11-10-2024
|42,53472
|31,38972
|9,33
|4,8
|Merkez (Bartın)
|09:46:44 10-10-2024
|41,64917
|32,46917
|14,34
|2,2
|Bartın KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YESILKAYA-(BARTIN)
|09:46:43 10-10-2024
|41,6875
|32,4078
|7,8
|2,4
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