Son dakika Bartın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bartın'da nerede oldu? Bartın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ekim 2024

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Son dakika Bartın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bartın'da nerede oldu? Bartın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ekim 2024

Tarih-saat 11 Ekim 2024 10:16:41 itibariyle Karadeniz - [119.64 km] Amasra () 4,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Ekim 2024..Bartın ve Bartın Kandilli deprem listesi..

Bartın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın) 10:16:41 11-10-2024 42,53472 31,38972 9,33 4,8
Merkez (Bartın) 09:46:44 10-10-2024 41,64917 32,46917 14,34 2,2
Bartın KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YESILKAYA-(BARTIN) 09:46:43 10-10-2024 41,6875 32,4078 7,8 2,4

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