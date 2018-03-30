SON DAKİKA: Başbakan Yıldırım: Fransa'nın bu hareketi ağır bir tahriktir

Son dakika haberi! Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrin Harekatı'na işgal demesi ve YPG'lileri sarayında ağırlamasını hatırlatan Başbakan, "Macron iki defa çam devirdi. Macron'un tutumu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"ABD VE FRANSA VARDİYA DEĞİŞİMİ YAPIYOR"



Yıldırım'a ABD ile Fransa arasında Suriye konusunda bir anlaşma olup olmadığı sorusu da yöneltildi.



İki ülke arasında bir anlaşma olduğunu düşünmediğini belirten Yıldırım, ancak ABD ile Fransa arasında adeta bir vardiya değişimi gerçekleştiğini söyledi.

"BİZİ BAĞLAYAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARI"



Başbakan'ın gündeminde ABD Başkanı Trump'ın "Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz" açıklaması da vardı.



ABD'de Suriye konusunda kafa karışıklığı yaşandığını ancak Türkiye'ye açısından Trump'ın açıklamalarının bağlayıcı olduğunu vurguyan Yıldırım, "Trump'ı açıklamalarından dolayı tebrik ediyorum. Doğru bir karar vermiştir" dedi.

"SİNCAR'DAN KISMEN ÇEKİLME VAR"

Sincar'daki son durumu değerlendiren Yıldırım, "Irak merkezi yönetimi duyarlı davranıyor. Kısmen çekilme var ama durum tespiti yapıyoruz" diye konuştu.



MİT'in FETÖ/PDY'nin Balkan yapılanmasına ağır darbe vurduğu bir operasyonla 6 örgüt mensubunu Türkiye'ye getirmesine ilişkin konuşan Başbakan, "Terör örgütlerine karşı her türlü faaliyet meşru haktır" ifadesini kullandı.

"NOSTALJİK FAALİYETERE KATILMA LÜKSÜMÜZ YOK"



Başbakan Yıldırım, son olarak Rusya ile Batılı ülkeler arasında gelişen casus krizine de değinerek "Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok" değerlendirmesinde bulundu.