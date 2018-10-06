Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili olay günü soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam ettiği kaydedildi.
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SON DAKİKA: Başsavcılık kayıp Suudi gazeteciyle ilgili soruşturma başlattı
Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Başsavcılığı, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma başlattı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.