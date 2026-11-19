Eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yeni bir karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon kriziyle ilgili dosya kapsamında soruşturma izni istediği Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Başsavcılığın Kavcıoğlu, Murat Yönaç, Muhammet Erişen, Mustafa Alper Taş ve Bilal Soysal hakkındaki yazısında rüşvet iddiasına geniş yer ayrılıyordu; banka izinlerinin belirli kişilerin yararına yönlendirildiği, Takasbank'a baskı yapıldığı, denetimin ihlal edildiği ve haksız menfaat sağlandığı öne sürülüyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bunun üzerine ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığı'nı görevlendirmişti.

TUTUKLANMIŞLARDI

Hakkında soruşturma izni istenen Eski BDDK Başkan Yardımcısı Muhammed Erişen, Daire Başkanları Bilal Soysal ve Mustafa Alper Taş ise iki hafta önce tutuklanmıştı. Bir diğer isim de Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç. O da BDDK'nın eski başkan yardımcısıydı.

GÖREVDEN AFFINI İSTEMİŞTİ

Kavcıoğlu, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevden affını istemiş ; sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda ayrılık kararını “kendisiyle ilgili bazı iddialar üzerine kurumun daha fazla yıpranmaması için aldığını" söylemişti.

Kavcıoğlu, "Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.” diye de eklemişti.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu , Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nden denetim uzmanı olarak mezun olan Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

2021-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı yapan Şahap Kavcıoğlu , 9 Haziran 2023'te BDDK Başkanlığı'na getirildi.

Kavcıoğlu, TCMB Başkanlığı'ndan önce 26. Dönem Bayburt milletvekilliği de yaptı.