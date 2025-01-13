Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında! Suçlama rüşvet ve suç örgütü üyeliği

Özel ve İmamoğlu’ndan Rıza Akpolat tepkisi: Bu operasyon siyasi Haberi Görüntüle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 aydır sürdürülen soruşturma sırasında, bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize eden bir çete varlığı ortaya çıkarıldı. Çetenin ihale elmak amacıyla belediye başkanları ve belediye çalışanlarına rüşvet verdiğine ilişkin deliller bulununca operasyon başladı. Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Halen tutuklu olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da suç örgütüyle işbirliği yaptığına ilişkin delillere ulaşıldı. ÇETE NEYLE SUÇLANIYOR? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sırasında, - Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, - Çetenin, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerde bulundukları, - Çetenin, İhaleye Fesat Karıştırmak, Rüşvet Almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçların işledikleri belirlendi ve bu belediyeyle ilgili 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçleri belediye binası önünde güvenlik önlemi aldı

TELEFON DİNLEMELERİ YAPILDI



Soruyşturmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"- Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Rüşvet Verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Mal Varlığı Değerlerini Aklamak Suçlarından,



- Aralarında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı belediye görevlisi 12 şüpheliyle ilgili olarak, dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından , Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerin tespiti) İhaleye Fesat Karıştırmak, Rüşvet Almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından 11 şüpheli hakkında



- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplamda 10 şüpheli hakkında ; Suç örgütü üyeliği , İhaleye fesat karıştırma , Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından,



Olmak üzere toplamda 47 şüpheli hakkında 13.01.2025 saat: 05.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararları verilmiş olup kararların icrasına yönelik işlemler devam etmektedir."

Belediye binasının çevresinde güvenlik şeridi oluşturuldu

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI NEYLE SUÇLANIYOR?



Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, suç örgütü üyeliği , ihaleye fesat karıştırma , rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme ile suçlanıyor.



RIZA AKPOLAT, EDREMİT'TE GÖZALTINA ALINDI



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, Balıkesir'in Edremit İlçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki yazdığında jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Akpolat'ın yanı sıra 38 kişi daha gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. MALİ POLİS AKPOLAT'IN EVİ VE MAKAMINDA ARAMA YAPTI Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın İstanbul'daki evine giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, burada arama ve inceleme yaptı. BELEDİYE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önüne emniyet güçleri sevk edildi. Belediye önü bariyerlerle çevrildi.



Giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, belediye personeli kimlik kartları göstererek içeriye giriş yapabildi. AKPOLAT SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ Gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi’nde görevli avukat G.Ş., sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Akşam saatlerinde ise Akpolat, Bayrampaşa'daki hastaneye getirildi. Belediye Başkanı, burada sağlık kontrolünden geçirilecek. Hastane girişinde gazetecilere ilk açıklamasını yapan Akpolat, "Ne olduğunu bilmiyoruz, avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Sabah saatlerinde gözaltına alındık." dedi. Akpolat, babasının rahatsızlığı nedeniyle Balıkesir'de olduğunu da söyledi. KİLİT İSİM DE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda Aziz İhsan Aktaş da yakalanarak gözaltına alındı.



Böylece soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu gözaltına alınan şüpheli sayısı 40'a ulaştı.



Ekiplerin aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Rıza Akpolat, polisler eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldü

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİLİ?



Hakkında gözaltı kararı verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP'li. 1982 yılında İstanbul’da doğan Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan adayı olduğu 31 Mart 2019 seçimleri sonucunda oyların yüzde 73'ünü alarak seçildi.