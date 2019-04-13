Son dakika haberi! Beşiktaş, Vodafone Park'ta geriye düştüğü maçta lider Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 42'de Atiba Hutchinson ve 52'de Burak Yılmaz kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golünü 35'te Robinho attı.
Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.
Kara Kartal'a devre arasında transfer olan Burak Yılmaz ise siyah-beyazlı formayla çıktığı 10 lig maçında 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 53'e çıkardı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki lider Medipol Başakşehir ise ligde 13 maç (9 galibiyet, 4 beraberlik) sonra mağlup oldu.
61 puanda kalan İstanbul ekibi, ligde bundan önceki son yenilgisini 1 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor karşısında almıştı.