Son dakika haberi! - Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.



Alınan bilgiye göre, Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topci'nin savcılıkça ifadesi alındı.



Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Adliye çıkışında bir gazetecinin "4 kişinin ölümüne sebep oldunuz" ifadesi üzerine Abdülsamet Topci, "Mağdurum ben. Ben kimseyi öldürmedim. Aracın yan koltuğunda oturuyordum. Adalet er ya da geç yerini bulacak." cevabını verdi.



KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis, araçtaki şahısların Yusuf A. (23), Abdülsamet Topci (29) ve Merve Ş. (17) olduğu tespit edildi.



Polis ekiplerinin dün geceden bu yana sürdürdüğü fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda şahısların sabaha karşı Selman U. ve Murat Ş. tarafından otomobil ile Antalya'ya kaçırıldığı belirlendi. Buraya kaçtığı tespit edilen şahısların peşine düşen polis, Burdur'a kaçan şahıslar Abdülsamet Topci, Selman U. ve Murat Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araçla makas atarak kazaya sebep olan sürücü Yusuf A.'nın ise yol üzerine inerek başka bir yere kaçtığı bilgisine ulaşıldı.



BEYKOZ'A YEMEĞE GİDİP ALKOL ALMIŞLAR



Öte yandan kazadan hemen sonra Yusuf A. ve Abdülsamet Topci.'yi arkalarından takip ederek kendi aracına bindirip kaçıran baba Mehmet Topci, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine götürülen şahıs, burada verdiği ifadesinde, Beykoz'a yemeğe gittiklerini ve Yusuf A. dahil alkol aldıklarını ve kaza yaşandıktan sonra şoka girdiklerini, bu yüzden oğlunu, Yusuf A.'yı ve Merve Ş.'yi aracına alarak kaçırdığını söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan baba Mehmet Topci adliyeye sevk edildi.



7 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI, 4'Ü SERBEST



Diğer yandan Yusuf A.'nın kullandığı otomobilin kiralık olduğu ve aracı kiralayanın ise Bahçeşehir Ispartakule'deki evine yapılan operasyonda gözaltına alınan Fatih İ. olduğu belirlendi. Evinde suç unsurları bulunması nedeniyle küçük yaştaki Fatih İ.'nin Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili Yusuf A.'ya yardım ve yataklık yapanlar dahil 7 şüpheliye işlem yapıldı. Bunlardan 4'ünün serbest bırakıldığı öğrenildi. Makas atan otomobili kullanan Yusuf A. ise halen aranıyor.



Ayrıca kazaya karışan ve karışanlara yardımcı olan 7 kişinin “hırsızlık”, “adam kaçırma”, “nitelikli yağma” ve “uyuşturucu madde kullanmak” gibi suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Şahıslardan Abdülsamet Topci'nin bazı suçlardan aranmasının olduğu ortaya çıkarken makas atan araçta bulunan Merve Ş.'nin olaydan sonra polis verdiği ifade de Yusuf ile Abdülsamet'in adlarını yakalanmaması için “Azad” ve “Umut” kod adı verdiği bilgisine ulaşıldı.



İstanbul ve Burdur polisi makas atarak 3'ü çocuk 4 kişinin ölümüne neden olan Yusuf A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.