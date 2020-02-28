SON DAKİKA: Beştepe'de İdlib zirvesi

NTV Haber 28.02.2020 - 00:45
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Beştepe'de güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki zirveye; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" ifadesine yer verildi.
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