SON DAKİKA: Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'de saat 23.18’de merkez üssü Yayladere ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.
Depremde herhangi bir can kaybı ve olumsuz bir durum bildirilmedi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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