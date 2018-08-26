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Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle temas sağlandı.
Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 asker şehit olurken, 2 asker de hafif yaralandı. Helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırılan yaralı 2 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Çatışmada, Poyraz Agir kod adlı Mehmet Şirin Özmen (35) ile Adil Havar kod adlı Aykut Özkur (29) isimli teröristler de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mehmet Şirin Özen isimli teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesindeki gri kategoride yer aldığı belirlendi.
Güvenlik güçlerinin bölgede, hava destekli operasyonlarına devam ettiği belirtildi.
4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tunceli merkeze bağlı Bali Deresi'nde hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalı Bali Deresi'nde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava kuvvetlerinin desteğiyle sabah saatlerinde operasyon başlatıldığı ifade edildi.
Operasyonda eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği ve gelişmelerden kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Öte yandan Ağrı'da düzenlenen operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi.