Son dakika Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl'de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Ocak 2026
03.01.2026 02:20
Son dakika Bingöl deprem haberleri.. Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl'de nerede oldu? Bingöl Kandilli ve AFAD son depremler.. 03 Ocak 2026 Bingöl deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Bingöl'de? Bingöl son deprem büyüklüğü ne kadar? Bingöl'de ve Bingöl yakınındaki depremler nelerdir? Bingöl'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Bingöl canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Bingöl deprem haberleri.. Bingöl'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Bingöl'de deprem mi oldu? Deprem Bingöl'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Bingöl'de nerede deprem oldu? Bingöl deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 03 Ocak 2026 01:56 itibariyle Yedisu (Bingöl) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Bingöl deprem haberleri 03 Ocak 2026.. Bingöl AFAD son depremler ve Bingöl Kandilli son dakika deprem listesi..
Bingöl AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Yedisu (Bingöl)
|03 Ocak 2026 01:56
|39.3975
|40.6108
|6.97
|3.50
|Karlıova (Bingöl)
|02 Ocak 2026 06:13
|39.2861
|40.7503
|10.63
|2.00
|Genç (Bingöl)
|02 Ocak 2026 04:34
|38.5564
|40.3708
|6.41
|1.50
