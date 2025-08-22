Son dakika Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl'de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ağustos 2025

Son dakika Bingöl deprem haberleri..Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl'de nerede oldu? Bingöl Kandilli ve AFAD son depremler.. 22 Ağustos 2025 Bingöl deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Bingöl'de? Bingöl son deprem büyüklüğü ne kadar? Bingöl'de ve Bingöl yakınındaki depremler nelerdir? Bingöl'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Bingöl canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Bingöl deprem haberleri.. Bingöl'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Bingöl'de deprem mi oldu? Deprem Bingöl'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Bingöl'de nerede deprem oldu? Bingöl deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl'de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 22 Ağustos 2025 12:30:57 itibariyle Solhan () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Ağustos 2025.. ve Bingöl Kandilli deprem listesi..

Bingöl AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Solhan (Bingöl) 12:30:57 22-08-2025 39,02861 41,06833 17,67 3,9
Yedisu (Bingöl) 21:37:59 21-08-2025 39,46639 40,3925 7,02 1,4
Karlıova (Bingöl) 21:49:09 18-08-2025 39,33417 41,10278 7 1,6
KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) 00:46:24 18-08-2025 39,3265 41,1095 2,8 2,7
Karlıova (Bingöl) 00:46:24 18-08-2025 39,33361 41,08583 7,02 2,7
BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) 04:28:18 14-08-2025 39,1163 41,2283 9,7 2,1
Karlıova (Bingöl) 17:19:08 10-08-2025 39,40111 40,72611 7,06 1,5
Yedisu (Bingöl) 01:47:34 06-08-2025 39,43333 40,40389 7 1,6
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 01:47:33 06-08-2025 39,397 40,3888 4,5 1,7
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 04:29:37 05-08-2025 39,2297 40,2552 4,5 1,7
Kiğı (Bingöl) 04:29:37 05-08-2025 39,26611 40,23667 8,59 1,6
YEDISU (BINGOL) 19:54:58 04-08-2025 39,4288 40,5652 8,1 1,9
Yedisu (Bingöl) 19:54:57 04-08-2025 39,48528 40,57611 5,25 1,6
Genç (Bingöl) 22:53:04 03-08-2025 38,51 40,26694 10,17 1,5
SERVI-GENC (BINGOL) 22:53:03 03-08-2025 38,6033 40,3297 7,1 1,5
Kiğı (Bingöl) 00:23:33 30-07-2025 39,21778 40,27361 6,36 1,5
Yayladere (Bingöl) 00:18:57 30-07-2025 39,21694 40,08333 6,93 2
GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) 00:18:57 30-07-2025 39,2412 40,1418 6,4 2,1
Kiğı (Bingöl) 12:41:16 29-07-2025 39,15694 40,3875 7 1,5
SANCAK-(BINGOL) 12:41:16 29-07-2025 39,0893 40,3672 5,4 1,6
HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) 08:45:08 28-07-2025 39,1583 41,0022 20,2 1,5
Karlıova (Bingöl) 08:45:07 28-07-2025 39,22694 41,06222 7 1,7
Solhan (Bingöl) 01:26:30 28-07-2025 39,07694 41,03472 6,96 1,4
Kiğı (Bingöl) 18:10:13 27-07-2025 39,215 40,34306 6,93 1,6
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 18:10:12 27-07-2025 39,2257 40,3587 28,1 1,7
YENIBASLAR-(BINGOL) 17:06:34 25-07-2025 39,0188 40,6605 7,3 2,2
Merkez (Bingöl) 17:06:34 25-07-2025 39,00556 40,69694 7 2
Yedisu (Bingöl) 12:11:59 24-07-2025 39,40889 40,48833 6,96 1,8
GUZGULU-YEDISU (BINGOL) 12:11:59 24-07-2025 39,385 40,4743 4,9 2
Genç (Bingöl) 17:52:51 23-07-2025 38,50361 40,26917 14,11 1,7
GONULACAN-GENC (BINGOL) 17:52:50 23-07-2025 38,619 40,2707 12,9 1,5
Kiğı (Bingöl) 01:21:26 23-07-2025 39,24611 40,27083 7 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 01:21:25 23-07-2025 39,2455 40,3107 7 1,9
Kiğı (Bingöl) 00:23:19 23-07-2025 39,25861 40,30167 13,45 1
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:23:17 23-07-2025 39,2022 40,2882 20,6 1,4
Yedisu (Bingöl) 07:01:25 22-07-2025 39,43889 40,38639 15,85 2,7
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 07:01:25 22-07-2025 39,4212 40,3777 3 2,8
CAYBASI-GENC (BINGOL) 05:43:23 22-07-2025 38,5093 40,2853 10 2
Genç (Bingöl) 05:43:23 22-07-2025 38,51111 40,285 7,02 2,1
Yedisu (Bingöl) 03:08:37 21-07-2025 39,39361 40,66944 7 1
CIRIS-(BINGOL) 09:48:55 18-07-2025 38,8943 40,3968 1,8 1,6
Merkez (Bingöl) 09:48:54 18-07-2025 38,82472 40,41778 7 1,6
Merkez (Bingöl) 06:52:05 18-07-2025 38,82139 40,37556 6,73 1,6
BALPINAR-(BINGOL) 06:52:03 18-07-2025 38,8068 40,3752 15,4 1,7
GUZGULU-YEDISU (BINGOL) 23:12:13 15-07-2025 39,4333 40,4877 5 2,7
Yedisu (Bingöl) 23:12:12 15-07-2025 39,445 40,47917 6,97 2,7
Solhan (Bingöl) 08:25:10 14-07-2025 38,875 41,04222 7,18 1,2
Karlıova (Bingöl) 21:17:40 13-07-2025 39,11167 40,95 7 1,3
Yedisu (Bingöl) 23:23:27 12-07-2025 39,4925 40,30667 7 1,4
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 05:26:25 12-07-2025 39,2197 40,2832 5,3 2,2
Bingöl KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) 00:46:24 18-08-2025 39,3265 41,1095 2,8 2,7
BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) 04:28:18 14-08-2025 39,1163 41,2283 9,7 2,1
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 01:47:33 06-08-2025 39,397 40,3888 4,5 1,7
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 04:29:37 05-08-2025 39,2297 40,2552 4,5 1,7
YEDISU (BINGOL) 19:54:58 04-08-2025 39,4288 40,5652 8,1 1,9
SERVI-GENC (BINGOL) 22:53:03 03-08-2025 38,6033 40,3297 7,1 1,5
GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) 00:18:57 30-07-2025 39,2412 40,1418 6,4 2,1
SANCAK-(BINGOL) 12:41:16 29-07-2025 39,0893 40,3672 5,4 1,6
HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) 08:45:08 28-07-2025 39,1583 41,0022 20,2 1,5
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 18:10:12 27-07-2025 39,2257 40,3587 28,1 1,7
YENIBASLAR-(BINGOL) 17:06:34 25-07-2025 39,0188 40,6605 7,3 2,2
GUZGULU-YEDISU (BINGOL) 12:11:59 24-07-2025 39,385 40,4743 4,9 2
GONULACAN-GENC (BINGOL) 17:52:50 23-07-2025 38,619 40,2707 12,9 1,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 01:21:25 23-07-2025 39,2455 40,3107 7 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:23:17 23-07-2025 39,2022 40,2882 20,6 1,4
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 07:01:25 22-07-2025 39,4212 40,3777 3 2,8
CAYBASI-GENC (BINGOL) 05:43:23 22-07-2025 38,5093 40,2853 10 2
CIRIS-(BINGOL) 09:48:55 18-07-2025 38,8943 40,3968 1,8 1,6
BALPINAR-(BINGOL) 06:52:03 18-07-2025 38,8068 40,3752 15,4 1,7
GUZGULU-YEDISU (BINGOL) 23:12:13 15-07-2025 39,4333 40,4877 5 2,7
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 05:26:25 12-07-2025 39,2197 40,2832 5,3 2,2
SANCAKLI-MERKEZ (BINGOL) 03:25:32 11-07-2025 38,9305 40,4547 13,8 1,5
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 21:01:19 10-07-2025 39,284 40,2417 9,6 2,4
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 22:13:58 09-07-2025 39,3052 40,2445 12,1 1,8
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 05:30:48 08-07-2025 39,3368 40,7407 11 1,6
SANCAK-(BINGOL) 04:53:52 08-07-2025 39,0868 40,4265 6,9 1,8
KUSKONDU-(BINGOL) 04:07:00 08-07-2025 39,0612 40,3547 9 1,9
ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) 06:33:38 07-07-2025 39,259 40,2153 5,4 1,8
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 22:01:45 06-07-2025 39,2532 40,2583 5,1 2,3
SABIRTASI-KIGI (BINGOL) 21:32:30 06-07-2025 39,2923 40,2217 8,1 2,2
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 18:01:21 06-07-2025 39,2945 40,2382 9,1 2,5
KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) 04:06:23 06-07-2025 39,3648 41,0332 3,8 1,2
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 08:26:11 05-07-2025 39,2153 40,3477 10,3 2,3
BAGLARPINARI-ADAKLI (BINGOL) 10:51:19 03-07-2025 39,2222 40,3668 15,7 1,8
SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) 12:03:21 02-07-2025 39,4053 40,7842 19,3 2
YELKAYA-GENC (BINGOL) 02:52:44 02-07-2025 38,5635 40,4425 11,1 1,5
AYVADUZU-ADAKLI (BINGOL) 18:03:42 30-06-2025 39,2523 40,6022 11,1 2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 08:57:27 30-06-2025 39,238 40,2752 11,6 2,1
KABAYEL-YEDISU (BINGOL) 11:05:36 27-06-2025 39,4883 40,2937 6,6 1,9
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 06:14:29 27-06-2025 39,2467 40,2583 5,1 1,8
AGACOVEN-KIGI (BINGOL) 05:22:45 27-06-2025 39,2955 40,2575 4,9 1,8
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 21:59:35 26-06-2025 39,27 40,2397 8,8 3,2
CANAKCI-KIGI (BINGOL) 22:11:46 25-06-2025 39,1727 40,3033 14,3 1,9
KIGI (BINGOL) 21:06:48 25-06-2025 39,3662 40,3303 7,3 2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 02:24:45 25-06-2025 39,1813 40,2663 7,1 2,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 01:28:24 25-06-2025 39,222 40,275 7,9 2,1
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:37:29 25-06-2025 39,1865 40,2622 5 2,8
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 22:17:16 24-06-2025 39,2952 40,2942 5 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 06:33:14 24-06-2025 39,2038 40,2858 13,5 1,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 03:40:43 24-06-2025 39,1885 40,2913 10,7 2,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...