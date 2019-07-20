Son dakika haberi!

Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl'ün Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

 Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...