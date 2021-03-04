SON DAKİKA: Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü: 9 şehit

SON DAKİKA HABERİ: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 9 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

04.03.2021 - 19:05 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 20:20

SON DAKİKA: Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü: 9 şehit

OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

Bitlis Tatvan'da Cougar tipi helikopter düştü: 9 şehit

Bitlis Tatvan'da Cougar tipi helikopter düştü: 9 şehit

Son dakika haberi! 

Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

DÜŞEN HELİKOPTERDE KORGENERAL ŞEHİT

MHP lideri Devlet Bahçeli başsağlığı mesajında, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da kazada şehit olduğunu açıkladı.

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