Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Her ilçede en az bir tane şehir kıraathanesi olacak. İçinde internet de olacak.

Bakınız şunu bilin; bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan eğer yargı haklarında bir hüküm vermiş de içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil, bu bir. İki; şu anda parlamentonun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkarmayız."

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