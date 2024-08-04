Son dakika Bolu'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bolu'da nerede oldu? Bolu deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Ağustos 2024

Tarih-saat 04 Ağustos 2024 07:31:34 itibariyle Merkez (Bolu) 3,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Bolu deprem haberleri 04 Ağustos 2024..Bolu AFAD son depremler ve Bolu Kandilli son dakika deprem listesi..
|Bolu AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bolu)
|07:31:34 04-08-2024
|40,90167
|31,66639
|6,97
|3,8
|Merkez (Bolu)
|23:37:49 02-08-2024
|40,8975
|31,67389
|7,1
|1
|Bolu KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:14:42 04-08-2024
|37,4683
|37,1905
|5,3
|1,9