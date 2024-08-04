Son dakika Bolu'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bolu'da nerede oldu? Bolu deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Ağustos 2024

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Son dakika Bolu'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bolu'da nerede oldu? Bolu deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Ağustos 2024

Tarih-saat 04 Ağustos 2024 07:31:34 itibariyle Merkez () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 04 Ağustos 2024..Bolu ve Bolu Kandilli deprem listesi..

Bolu AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bolu) 07:31:34 04-08-2024 40,90167 31,66639 6,97 3,8
Merkez (Bolu) 23:37:49 02-08-2024 40,8975 31,67389 7,1 1
Bolu KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:14:42 04-08-2024 37,4683 37,1905 5,3 1,9

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