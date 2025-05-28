Son dakika Bolu'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bolu'da nerede oldu? Bolu deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Mayıs 2025
Son dakika Bolu deprem haberleri..Bolu'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bolu'da nerede oldu? Bolu Kandilli ve AFAD son depremler.. 28 Mayıs 2025 Bolu deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Bolu'da? Bolu son deprem büyüklüğü ne kadar? Bolu'da ve Bolu yakınındaki depremler nelerdir? Bolu'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Bolu canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Bolu deprem haberleri.. Bolu'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Bolu'da deprem mi oldu? Deprem Bolu'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Bolu'da nerede deprem oldu? Bolu deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
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Son dakika Bolu deprem haberleri 28 Mayıs 2025..Bolu AFAD son depremler ve Bolu Kandilli son dakika deprem listesi..
|Bolu AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bolu)
|01:13:02 28-05-2025
|40,76
|31,63778
|8,15
|3,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|20:19:45 25-05-2025
|38,3017
|38,8125
|2,7
|2,3
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|07:29:17 24-05-2025
|38,3237
|38,806
|13,7
|1,4
|Merkez (Bolu)
|03:25:48 20-05-2025
|40,74139
|31,67583
|12,03
|1,1
|Merkez (Bolu)
|02:39:36 20-05-2025
|40,75139
|31,69167
|10,21
|2,7
|YENIAKCAKAVAK-(BOLU)
|02:39:35 20-05-2025
|40,7448
|31,6858
|12,7
|2,7
|Merkez (Bolu)
|02:21:07 20-05-2025
|40,75
|31,69167
|10,36
|2,1
|VAKIFGECITVEREN-(BOLU)
|02:21:06 20-05-2025
|40,7402
|31,6905
|15,6
|2,2
|Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [10.14 km] Lalapaşa (Edirne)
|11:07:49 19-05-2025
|42,03778
|26,56861
|7
|1,6
|SEMERCILER-(BOLU)
|04:11:59 19-05-2025
|40,848
|31,8252
|7,4
|1,4
|Merkez (Bolu)
|16:48:18 18-05-2025
|40,72222
|31,67472
|10,46
|1,3
|YENIGECITVEREN-(BOLU)
|16:48:17 18-05-2025
|40,7258
|31,6812
|12,4
|1,4
|Merkez (Bolu)
|09:58:29 17-05-2025
|40,7975
|31,8375
|7
|1,7
|KARAMANLAR-(BOLU)
|09:58:29 17-05-2025
|40,8152
|31,8357
|10,9
|1,9
|Merkez (Bolu)
|08:21:13 17-05-2025
|40,77778
|31,46611
|6,95
|1
|Merkez (Bolu)
|03:38:49 16-05-2025
|40,65694
|31,4425
|7
|2,8
|PIROGLU-(BOLU)
|03:38:49 16-05-2025
|40,6562
|31,4602
|5,2
|2,8
|Merkez (Bolu)
|14:26:06 15-05-2025
|40,78694
|31,49
|9,71
|1,6
|KIZILAGIL-(BOLU)
|14:26:05 15-05-2025
|40,8097
|31,4832
|5
|1,9
|KIZILAGIL-(BOLU)
|03:06:05 15-05-2025
|40,8065
|31,483
|6
|1,5
|Merkez (Bolu)
|03:06:05 15-05-2025
|40,78333
|31,49861
|11,34
|1,1
|Merkez (Bolu)
|21:24:37 14-05-2025
|40,76806
|31,47556
|6,9
|0,9
|KIZILAGIL-(BOLU)
|21:24:36 14-05-2025
|40,8137
|31,5018
|5,3
|0,9
|KIZILAGIL-(BOLU)
|00:42:10 13-05-2025
|40,811
|31,4958
|4,2
|1,8
|KIZILAGIL-(BOLU)
|20:01:24 12-05-2025
|40,7998
|31,4895
|10,3
|1,7
|Merkez (Bolu)
|23:26:01 11-05-2025
|40,86639
|31,66694
|7,27
|1
|BAGISLAR-(BOLU)
|23:26:00 11-05-2025
|40,9065
|31,7302
|11
|1,4
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|12:02:07 08-05-2025
|38,3028
|38,8315
|7,2
|2,5
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|19:41:31 07-05-2025
|38,3205
|38,8125
|13,9
|1,7
|Merkez (Bolu)
|04:49:59 07-05-2025
|40,86889
|31,61694
|10,64
|0,9
|Gerede (Bolu)
|03:51:16 06-05-2025
|40,86028
|32,49389
|6,03
|1,5
|BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|11:52:48 04-05-2025
|37,6432
|37,3225
|4,1
|2,1
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|11:49:07 03-05-2025
|38,3057
|38,794
|6,4
|2,1
|Merkez (Bolu)
|00:50:41 02-05-2025
|40,87167
|31,68722
|7,09
|1,7
|YESILCELE-(BOLU)
|00:50:41 02-05-2025
|40,8692
|31,6587
|5,1
|1,8
|Merkez (Bolu)
|06:02:39 29-04-2025
|40,89222
|31,66278
|8,85
|1,6
|CUKUROREN-(BOLU)
|01:58:06 28-04-2025
|40,8582
|31,6178
|4,8
|0,7
|Merkez (Bolu)
|01:58:05 28-04-2025
|40,89083
|31,61306
|7
|1,1
|Merkez (Bolu)
|08:49:17 24-04-2025
|40,84111
|31,61194
|6,07
|1,2
|BOLUKBASI-HILVAN (SANLIURFA)
|05:42:20 23-04-2025
|37,57
|39,2238
|5
|1,3
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|17:38:39 22-04-2025
|38,3063
|38,7812
|5,2
|3,1
|Merkez (Bolu)
|15:10:04 22-04-2025
|40,78806
|31,74139
|9,69
|1,2
|GOLCUK-(BOLU)
|15:10:03 22-04-2025
|40,8183
|31,6723
|2,9
|1,7
|Mengen (Bolu)
|13:07:42 20-04-2025
|40,93806
|31,86889
|7
|1,2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale)
|00:40:14 20-04-2025
|40,48556
|26,35583
|17,23
|1,8
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [06.49 km] Gelibolu (Çanakkale)
|03:11:56 18-04-2025
|40,43778
|26,42167
|10,86
|1,6
|Merkez (Bolu)
|14:51:11 17-04-2025
|40,89556
|31,65583
|9,29
|1,3
|MESCICELE-(BOLU)
|02:43:24 17-04-2025
|40,8918
|31,6657
|5,3
|2,7
|Merkez (Bolu)
|02:43:23 17-04-2025
|40,88667
|31,675
|11,55
|2,4
|Merkez (Bolu)
|05:27:44 15-04-2025
|40,86333
|31,68889
|6,9
|1
|Bolu KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bolu)
|01:13:02 28-05-2025
|40,76
|31,63778
|8,15
|3,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|20:19:45 25-05-2025
|38,3017
|38,8125
|2,7
|2,3
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|07:29:17 24-05-2025
|38,3237
|38,806
|13,7
|1,4
|Merkez (Bolu)
|03:25:48 20-05-2025
|40,74139
|31,67583
|12,03
|1,1
|Merkez (Bolu)
|02:39:36 20-05-2025
|40,75139
|31,69167
|10,21
|2,7
|YENIAKCAKAVAK-(BOLU)
|02:39:35 20-05-2025
|40,7448
|31,6858
|12,7
|2,7
|Merkez (Bolu)
|02:21:07 20-05-2025
|40,75
|31,69167
|10,36
|2,1
|VAKIFGECITVEREN-(BOLU)
|02:21:06 20-05-2025
|40,7402
|31,6905
|15,6
|2,2
|Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [10.14 km] Lalapaşa (Edirne)
|11:07:49 19-05-2025
|42,03778
|26,56861
|7
|1,6
|SEMERCILER-(BOLU)
|04:11:59 19-05-2025
|40,848
|31,8252
|7,4
|1,4
|Merkez (Bolu)
|16:48:18 18-05-2025
|40,72222
|31,67472
|10,46
|1,3
|YENIGECITVEREN-(BOLU)
|16:48:17 18-05-2025
|40,7258
|31,6812
|12,4
|1,4
|Merkez (Bolu)
|09:58:29 17-05-2025
|40,7975
|31,8375
|7
|1,7
|KARAMANLAR-(BOLU)
|09:58:29 17-05-2025
|40,8152
|31,8357
|10,9
|1,9
|Merkez (Bolu)
|08:21:13 17-05-2025
|40,77778
|31,46611
|6,95
|1
|Merkez (Bolu)
|03:38:49 16-05-2025
|40,65694
|31,4425
|7
|2,8
|PIROGLU-(BOLU)
|03:38:49 16-05-2025
|40,6562
|31,4602
|5,2
|2,8
|Merkez (Bolu)
|14:26:06 15-05-2025
|40,78694
|31,49
|9,71
|1,6
|KIZILAGIL-(BOLU)
|14:26:05 15-05-2025
|40,8097
|31,4832
|5
|1,9
|KIZILAGIL-(BOLU)
|03:06:05 15-05-2025
|40,8065
|31,483
|6
|1,5
|Merkez (Bolu)
|03:06:05 15-05-2025
|40,78333
|31,49861
|11,34
|1,1
|Merkez (Bolu)
|21:24:37 14-05-2025
|40,76806
|31,47556
|6,9
|0,9
|KIZILAGIL-(BOLU)
|21:24:36 14-05-2025
|40,8137
|31,5018
|5,3
|0,9
|KIZILAGIL-(BOLU)
|00:42:10 13-05-2025
|40,811
|31,4958
|4,2
|1,8
|KIZILAGIL-(BOLU)
|20:01:24 12-05-2025
|40,7998
|31,4895
|10,3
|1,7
|Merkez (Bolu)
|23:26:01 11-05-2025
|40,86639
|31,66694
|7,27
|1
|BAGISLAR-(BOLU)
|23:26:00 11-05-2025
|40,9065
|31,7302
|11
|1,4
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|12:02:07 08-05-2025
|38,3028
|38,8315
|7,2
|2,5
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|19:41:31 07-05-2025
|38,3205
|38,8125
|13,9
|1,7
|Merkez (Bolu)
|04:49:59 07-05-2025
|40,86889
|31,61694
|10,64
|0,9
|Gerede (Bolu)
|03:51:16 06-05-2025
|40,86028
|32,49389
|6,03
|1,5
|BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|11:52:48 04-05-2025
|37,6432
|37,3225
|4,1
|2,1
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|11:49:07 03-05-2025
|38,3057
|38,794
|6,4
|2,1
|Merkez (Bolu)
|00:50:41 02-05-2025
|40,87167
|31,68722
|7,09
|1,7
|YESILCELE-(BOLU)
|00:50:41 02-05-2025
|40,8692
|31,6587
|5,1
|1,8
|Merkez (Bolu)
|06:02:39 29-04-2025
|40,89222
|31,66278
|8,85
|1,6
|CUKUROREN-(BOLU)
|01:58:06 28-04-2025
|40,8582
|31,6178
|4,8
|0,7
|Merkez (Bolu)
|01:58:05 28-04-2025
|40,89083
|31,61306
|7
|1,1
|Merkez (Bolu)
|08:49:17 24-04-2025
|40,84111
|31,61194
|6,07
|1,2
|BOLUKBASI-HILVAN (SANLIURFA)
|05:42:20 23-04-2025
|37,57
|39,2238
|5
|1,3
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|17:38:39 22-04-2025
|38,3063
|38,7812
|5,2
|3,1
|Merkez (Bolu)
|15:10:04 22-04-2025
|40,78806
|31,74139
|9,69
|1,2
|GOLCUK-(BOLU)
|15:10:03 22-04-2025
|40,8183
|31,6723
|2,9
|1,7
|Mengen (Bolu)
|13:07:42 20-04-2025
|40,93806
|31,86889
|7
|1,2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale)
|00:40:14 20-04-2025
|40,48556
|26,35583
|17,23
|1,8
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [06.49 km] Gelibolu (Çanakkale)
|03:11:56 18-04-2025
|40,43778
|26,42167
|10,86
|1,6
|Merkez (Bolu)
|14:51:11 17-04-2025
|40,89556
|31,65583
|9,29
|1,3
|MESCICELE-(BOLU)
|02:43:24 17-04-2025
|40,8918
|31,6657
|5,3
|2,7
|Merkez (Bolu)
|02:43:23 17-04-2025
|40,88667
|31,675
|11,55
|2,4
|Merkez (Bolu)
|05:27:44 15-04-2025
|40,86333
|31,68889
|6,9
|1
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