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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan terörle mücadeleye ilişkin bir açıklama geldi.

TSK'nın geçmişte Kandil'e operasyonlar yaptığını hatırlatan Bozdağ, "Bundan sonra da ihtiyaç duydukça karadan ve havadan bu operasyonlar devam edecektir" dedi.

Ana muhalefet partisine de tepki gösteren Bozdağ, "Kandil'e her an bir operasyon olabilir diye Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptığımızda ses, Kandil'den önce CHP'den geldi" diye konuştu.

"MENBİÇ İÇİN TAKVİM NET"

Bozdağ, ABD ile Türkiye arasındaki Menbiç anlaşması için ise "Çok net bir takvim var. 90 günü açık şekilde planlandı, neler ne zaman yapılacak, hepsi tespit edildi" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT DEVAM EDERSE YOK ETME HAKKIMIZ VAR"

"Bu, sadece Münbiç'le de kalacak bir şey değil" diyen Başbakan Yardımcısı şöyle devam etti:

"Fırat'ın doğusu da PKK, YPG, PYD'li teröristlerden temizlenecektir. Biz Fırat'ın doğusunun da Münbiç'teki gibi siyasi bir anlaşmayla çözüme kavuşturulmasını elbette öncelikli addederiz. Eğer buralar terör örgütlerinden temizlenmezse, terör tehdidi devam ederse, Türkiye'nin kendi milli güvenliğini koruma, kendine yönelen terör tehdidini yok etme hakkı vardır. Bu hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyiz."