SON DAKİKA: Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfe işlçesinde deprem oldu.
4 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem 13.43'te meydana geldi.
Sarsıntının 7,74 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenirken deprem çevre illerden de hissedildi.
VALİ AÇIKLAMASI
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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