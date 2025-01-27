SON DAKİKA: Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan   açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfe işlçesinde deprem oldu.

4 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem 13.43'te meydana geldi.

Sarsıntının 7,74 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenirken deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİ AÇIKLAMASI

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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