Son dakika Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa'da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Temmuz 2025

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Son dakika Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa'da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Temmuz 2025
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Tarih-saat 01 Temmuz 2025 11:47:20 itibariyle Gemlik () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 01 Temmuz 2025.. ve Bursa Kandilli deprem listesi..

Bursa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gemlik (Bursa) 11:47:20 01-07-2025 40,48361 29,22083 9,82 3,9
Gemlik (Bursa) 09:15:40 01-07-2025 40,49222 29,20861 11,14 2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 09:15:40 01-07-2025 40,4582 29,1935 13,8 1,9
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:32:57 30-06-2025 40,08333 28,52611 6,22 1,6
Marmara Denizi - [07.80 km] Karacabey (Bursa) 21:43:35 29-06-2025 40,43194 28,45694 10,29 1,5
YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 12:35:30 28-06-2025 39,8363 28,7457 5 2,1
Orhaneli (Bursa) 12:35:30 28-06-2025 39,88639 28,83944 7,03 2
Büyükorhan (Bursa) 10:40:11 27-06-2025 39,83556 28,83583 5,86 1,6
Keles (Bursa) 04:38:23 27-06-2025 39,81028 29,35472 7 1,5
Büyükorhan (Bursa) 16:17:56 26-06-2025 39,82889 28,80278 7,76 1,6
Büyükorhan (Bursa) 13:31:47 25-06-2025 39,805 28,82917 11,1 2,8
AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) REVIZE01 (2025.06.25 13:31:47) 13:31:47 25-06-2025 39,8033 28,8175 6,8 2,8
Keles (Bursa) 21:45:37 24-06-2025 39,805 29,35806 6,98 1,5
Orhaneli (Bursa) 09:35:54 23-06-2025 39,90639 28,82278 10,07 1,6
LETAFET-ORHANELI (BURSA) 09:35:54 23-06-2025 39,9075 28,7658 0 1,6
Keles (Bursa) 16:02:43 22-06-2025 39,80472 29,35778 7 2,3
CAYOREN-KELES (BURSA) 20:58:32 20-06-2025 39,8118 29,3505 7,2 2,3
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 10:43:57 20-06-2025 39,8948 28,8135 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 10:43:57 20-06-2025 39,87556 28,90667 7,05 1,4
BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) 23:27:23 19-06-2025 40,3932 28,422 7,7 1,9
Karacabey (Bursa) 23:27:23 19-06-2025 40,39083 28,415 7,01 1,7
Orhaneli (Bursa) 17:56:03 19-06-2025 39,91 28,81778 7 1,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.67 km] Mudanya (Bursa) 18:22:31 18-06-2025 40,43222 28,87472 10,65 2,1
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 09:43:20 17-06-2025 40,4347 29,2612 0 1,5
BOGAZ-KARACABEY (BURSA) REVIZE01 (2025.06.16 12:05:34) 12:05:34 16-06-2025 40,3525 28,4207 12,8 1,5
Marmara Denizi - [03.63 km] Karacabey (Bursa) 12:05:34 16-06-2025 40,4 28,41972 7,57 1,8
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.16 km] Mudanya (Bursa) 02:44:50 15-06-2025 40,37111 28,91028 7 1,4
AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA) 02:44:50 15-06-2025 40,3402 28,9148 12,6 1,6
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 11:29:04 14-06-2025 39,8387 28,7947 2,1 1,5
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:29:04 14-06-2025 39,98139 28,75333 7 1,4
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 12:34:44 12-06-2025 39,8607 28,7842 0 1,6
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 11:12:24 12-06-2025 39,9155 28,8493 0 1,8
Orhaneli (Bursa) 10:36:48 11-06-2025 39,89 28,83944 7 1,7
Karacabey (Bursa) 09:38:46 11-06-2025 40,19389 28,23972 6,98 2
HOTANLI-KARACABEY (BURSA) 09:38:45 11-06-2025 40,1987 28,3012 16 2
Nilüfer (Bursa) 15:37:39 10-06-2025 40,18833 28,98111 13,71 1,7
İznik (Bursa) 08:46:29 10-06-2025 40,3975 29,78139 7 2
CAMOLUK-IZNIK (BURSA) 08:46:28 10-06-2025 40,3955 29,8078 5,6 2,2
Osmangazi (Bursa) 08:05:38 08-06-2025 40,03333 29,23361 6,96 1,2
NALINLAR-ORHANELI (BURSA) 08:55:56 07-06-2025 40,0312 28,8877 8 1,4
Orhaneli (Bursa) 08:55:54 07-06-2025 39,90861 28,91722 11,7 1,3
Karacabey (Bursa) 10:33:06 05-06-2025 40,33056 28,54361 7,01 1,4
SOGUTPINAR-MUDANYA (BURSA) 10:33:05 05-06-2025 40,3275 28,6488 5,1 1,8
Orhaneli (Bursa) 10:30:34 04-06-2025 39,88556 28,85 7,05 1,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.70 km] Mudanya (Bursa) 04:06:12 04-06-2025 40,37139 28,91833 7,07 2
Orhaneli (Bursa) 20:09:52 03-06-2025 39,85306 28,80667 6,89 1,6
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 20:09:50 03-06-2025 39,8975 28,8085 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 16:41:51 03-06-2025 39,90028 28,84861 7,02 1,6
Büyükorhan (Bursa) 11:58:30 02-06-2025 39,82583 28,84361 7 1,8
IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA) 11:58:28 02-06-2025 39,893 28,864 0 2
Bursa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gemlik (Bursa) 11:47:20 01-07-2025 40,48361 29,22083 9,82 3,9
Gemlik (Bursa) 09:15:40 01-07-2025 40,49222 29,20861 11,14 2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 09:15:40 01-07-2025 40,4582 29,1935 13,8 1,9
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:32:57 30-06-2025 40,08333 28,52611 6,22 1,6
Marmara Denizi - [07.80 km] Karacabey (Bursa) 21:43:35 29-06-2025 40,43194 28,45694 10,29 1,5
YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 12:35:30 28-06-2025 39,8363 28,7457 5 2,1
Orhaneli (Bursa) 12:35:30 28-06-2025 39,88639 28,83944 7,03 2
Büyükorhan (Bursa) 10:40:11 27-06-2025 39,83556 28,83583 5,86 1,6
Keles (Bursa) 04:38:23 27-06-2025 39,81028 29,35472 7 1,5
Büyükorhan (Bursa) 16:17:56 26-06-2025 39,82889 28,80278 7,76 1,6
Büyükorhan (Bursa) 13:31:47 25-06-2025 39,805 28,82917 11,1 2,8
AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) REVIZE01 (2025.06.25 13:31:47) 13:31:47 25-06-2025 39,8033 28,8175 6,8 2,8
Keles (Bursa) 21:45:37 24-06-2025 39,805 29,35806 6,98 1,5
Orhaneli (Bursa) 09:35:54 23-06-2025 39,90639 28,82278 10,07 1,6
LETAFET-ORHANELI (BURSA) 09:35:54 23-06-2025 39,9075 28,7658 0 1,6
Keles (Bursa) 16:02:43 22-06-2025 39,80472 29,35778 7 2,3
CAYOREN-KELES (BURSA) 20:58:32 20-06-2025 39,8118 29,3505 7,2 2,3
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 10:43:57 20-06-2025 39,8948 28,8135 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 10:43:57 20-06-2025 39,87556 28,90667 7,05 1,4
BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) 23:27:23 19-06-2025 40,3932 28,422 7,7 1,9
Karacabey (Bursa) 23:27:23 19-06-2025 40,39083 28,415 7,01 1,7
Orhaneli (Bursa) 17:56:03 19-06-2025 39,91 28,81778 7 1,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.67 km] Mudanya (Bursa) 18:22:31 18-06-2025 40,43222 28,87472 10,65 2,1
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 09:43:20 17-06-2025 40,4347 29,2612 0 1,5
BOGAZ-KARACABEY (BURSA) REVIZE01 (2025.06.16 12:05:34) 12:05:34 16-06-2025 40,3525 28,4207 12,8 1,5
Marmara Denizi - [03.63 km] Karacabey (Bursa) 12:05:34 16-06-2025 40,4 28,41972 7,57 1,8
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.16 km] Mudanya (Bursa) 02:44:50 15-06-2025 40,37111 28,91028 7 1,4
AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA) 02:44:50 15-06-2025 40,3402 28,9148 12,6 1,6
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 11:29:04 14-06-2025 39,8387 28,7947 2,1 1,5
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:29:04 14-06-2025 39,98139 28,75333 7 1,4
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 12:34:44 12-06-2025 39,8607 28,7842 0 1,6
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 11:12:24 12-06-2025 39,9155 28,8493 0 1,8
Orhaneli (Bursa) 10:36:48 11-06-2025 39,89 28,83944 7 1,7
Karacabey (Bursa) 09:38:46 11-06-2025 40,19389 28,23972 6,98 2
HOTANLI-KARACABEY (BURSA) 09:38:45 11-06-2025 40,1987 28,3012 16 2
Nilüfer (Bursa) 15:37:39 10-06-2025 40,18833 28,98111 13,71 1,7
İznik (Bursa) 08:46:29 10-06-2025 40,3975 29,78139 7 2
CAMOLUK-IZNIK (BURSA) 08:46:28 10-06-2025 40,3955 29,8078 5,6 2,2
Osmangazi (Bursa) 08:05:38 08-06-2025 40,03333 29,23361 6,96 1,2
NALINLAR-ORHANELI (BURSA) 08:55:56 07-06-2025 40,0312 28,8877 8 1,4
Orhaneli (Bursa) 08:55:54 07-06-2025 39,90861 28,91722 11,7 1,3
Karacabey (Bursa) 10:33:06 05-06-2025 40,33056 28,54361 7,01 1,4
SOGUTPINAR-MUDANYA (BURSA) 10:33:05 05-06-2025 40,3275 28,6488 5,1 1,8
Orhaneli (Bursa) 10:30:34 04-06-2025 39,88556 28,85 7,05 1,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.70 km] Mudanya (Bursa) 04:06:12 04-06-2025 40,37139 28,91833 7,07 2
Orhaneli (Bursa) 20:09:52 03-06-2025 39,85306 28,80667 6,89 1,6
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 20:09:50 03-06-2025 39,8975 28,8085 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 16:41:51 03-06-2025 39,90028 28,84861 7,02 1,6
Büyükorhan (Bursa) 11:58:30 02-06-2025 39,82583 28,84361 7 1,8
IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA) 11:58:28 02-06-2025 39,893 28,864 0 2
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