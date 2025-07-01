Son dakika Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa'da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Temmuz 2025
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Son dakika Bursa deprem haberleri 01 Temmuz 2025..Bursa AFAD son depremler ve Bursa Kandilli son dakika deprem listesi..
|Bursa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gemlik (Bursa)
|11:47:20 01-07-2025
|40,48361
|29,22083
|9,82
|3,9
|Gemlik (Bursa)
|09:15:40 01-07-2025
|40,49222
|29,20861
|11,14
|2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|09:15:40 01-07-2025
|40,4582
|29,1935
|13,8
|1,9
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:32:57 30-06-2025
|40,08333
|28,52611
|6,22
|1,6
|Marmara Denizi - [07.80 km] Karacabey (Bursa)
|21:43:35 29-06-2025
|40,43194
|28,45694
|10,29
|1,5
|YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|12:35:30 28-06-2025
|39,8363
|28,7457
|5
|2,1
|Orhaneli (Bursa)
|12:35:30 28-06-2025
|39,88639
|28,83944
|7,03
|2
|Büyükorhan (Bursa)
|10:40:11 27-06-2025
|39,83556
|28,83583
|5,86
|1,6
|Keles (Bursa)
|04:38:23 27-06-2025
|39,81028
|29,35472
|7
|1,5
|Büyükorhan (Bursa)
|16:17:56 26-06-2025
|39,82889
|28,80278
|7,76
|1,6
|Büyükorhan (Bursa)
|13:31:47 25-06-2025
|39,805
|28,82917
|11,1
|2,8
|AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) REVIZE01 (2025.06.25 13:31:47)
|13:31:47 25-06-2025
|39,8033
|28,8175
|6,8
|2,8
|Keles (Bursa)
|21:45:37 24-06-2025
|39,805
|29,35806
|6,98
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|09:35:54 23-06-2025
|39,90639
|28,82278
|10,07
|1,6
|LETAFET-ORHANELI (BURSA)
|09:35:54 23-06-2025
|39,9075
|28,7658
|0
|1,6
|Keles (Bursa)
|16:02:43 22-06-2025
|39,80472
|29,35778
|7
|2,3
|CAYOREN-KELES (BURSA)
|20:58:32 20-06-2025
|39,8118
|29,3505
|7,2
|2,3
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|10:43:57 20-06-2025
|39,8948
|28,8135
|0
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|10:43:57 20-06-2025
|39,87556
|28,90667
|7,05
|1,4
|BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA)
|23:27:23 19-06-2025
|40,3932
|28,422
|7,7
|1,9
|Karacabey (Bursa)
|23:27:23 19-06-2025
|40,39083
|28,415
|7,01
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|17:56:03 19-06-2025
|39,91
|28,81778
|7
|1,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.67 km] Mudanya (Bursa)
|18:22:31 18-06-2025
|40,43222
|28,87472
|10,65
|2,1
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|09:43:20 17-06-2025
|40,4347
|29,2612
|0
|1,5
|BOGAZ-KARACABEY (BURSA) REVIZE01 (2025.06.16 12:05:34)
|12:05:34 16-06-2025
|40,3525
|28,4207
|12,8
|1,5
|Marmara Denizi - [03.63 km] Karacabey (Bursa)
|12:05:34 16-06-2025
|40,4
|28,41972
|7,57
|1,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.16 km] Mudanya (Bursa)
|02:44:50 15-06-2025
|40,37111
|28,91028
|7
|1,4
|AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA)
|02:44:50 15-06-2025
|40,3402
|28,9148
|12,6
|1,6
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|11:29:04 14-06-2025
|39,8387
|28,7947
|2,1
|1,5
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:29:04 14-06-2025
|39,98139
|28,75333
|7
|1,4
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|12:34:44 12-06-2025
|39,8607
|28,7842
|0
|1,6
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|11:12:24 12-06-2025
|39,9155
|28,8493
|0
|1,8
|Orhaneli (Bursa)
|10:36:48 11-06-2025
|39,89
|28,83944
|7
|1,7
|Karacabey (Bursa)
|09:38:46 11-06-2025
|40,19389
|28,23972
|6,98
|2
|HOTANLI-KARACABEY (BURSA)
|09:38:45 11-06-2025
|40,1987
|28,3012
|16
|2
|Nilüfer (Bursa)
|15:37:39 10-06-2025
|40,18833
|28,98111
|13,71
|1,7
|İznik (Bursa)
|08:46:29 10-06-2025
|40,3975
|29,78139
|7
|2
|CAMOLUK-IZNIK (BURSA)
|08:46:28 10-06-2025
|40,3955
|29,8078
|5,6
|2,2
|Osmangazi (Bursa)
|08:05:38 08-06-2025
|40,03333
|29,23361
|6,96
|1,2
|NALINLAR-ORHANELI (BURSA)
|08:55:56 07-06-2025
|40,0312
|28,8877
|8
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|08:55:54 07-06-2025
|39,90861
|28,91722
|11,7
|1,3
|Karacabey (Bursa)
|10:33:06 05-06-2025
|40,33056
|28,54361
|7,01
|1,4
|SOGUTPINAR-MUDANYA (BURSA)
|10:33:05 05-06-2025
|40,3275
|28,6488
|5,1
|1,8
|Orhaneli (Bursa)
|10:30:34 04-06-2025
|39,88556
|28,85
|7,05
|1,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.70 km] Mudanya (Bursa)
|04:06:12 04-06-2025
|40,37139
|28,91833
|7,07
|2
|Orhaneli (Bursa)
|20:09:52 03-06-2025
|39,85306
|28,80667
|6,89
|1,6
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|20:09:50 03-06-2025
|39,8975
|28,8085
|0
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|16:41:51 03-06-2025
|39,90028
|28,84861
|7,02
|1,6
|Büyükorhan (Bursa)
|11:58:30 02-06-2025
|39,82583
|28,84361
|7
|1,8
|IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA)
|11:58:28 02-06-2025
|39,893
|28,864
|0
|2
|Bursa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gemlik (Bursa)
|11:47:20 01-07-2025
|40,48361
|29,22083
|9,82
|3,9
|Gemlik (Bursa)
|09:15:40 01-07-2025
|40,49222
|29,20861
|11,14
|2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|09:15:40 01-07-2025
|40,4582
|29,1935
|13,8
|1,9
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:32:57 30-06-2025
|40,08333
|28,52611
|6,22
|1,6
|Marmara Denizi - [07.80 km] Karacabey (Bursa)
|21:43:35 29-06-2025
|40,43194
|28,45694
|10,29
|1,5
|YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|12:35:30 28-06-2025
|39,8363
|28,7457
|5
|2,1
|Orhaneli (Bursa)
|12:35:30 28-06-2025
|39,88639
|28,83944
|7,03
|2
|Büyükorhan (Bursa)
|10:40:11 27-06-2025
|39,83556
|28,83583
|5,86
|1,6
|Keles (Bursa)
|04:38:23 27-06-2025
|39,81028
|29,35472
|7
|1,5
|Büyükorhan (Bursa)
|16:17:56 26-06-2025
|39,82889
|28,80278
|7,76
|1,6
|Büyükorhan (Bursa)
|13:31:47 25-06-2025
|39,805
|28,82917
|11,1
|2,8
|AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) REVIZE01 (2025.06.25 13:31:47)
|13:31:47 25-06-2025
|39,8033
|28,8175
|6,8
|2,8
|Keles (Bursa)
|21:45:37 24-06-2025
|39,805
|29,35806
|6,98
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|09:35:54 23-06-2025
|39,90639
|28,82278
|10,07
|1,6
|LETAFET-ORHANELI (BURSA)
|09:35:54 23-06-2025
|39,9075
|28,7658
|0
|1,6
|Keles (Bursa)
|16:02:43 22-06-2025
|39,80472
|29,35778
|7
|2,3
|CAYOREN-KELES (BURSA)
|20:58:32 20-06-2025
|39,8118
|29,3505
|7,2
|2,3
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|10:43:57 20-06-2025
|39,8948
|28,8135
|0
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|10:43:57 20-06-2025
|39,87556
|28,90667
|7,05
|1,4
|BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA)
|23:27:23 19-06-2025
|40,3932
|28,422
|7,7
|1,9
|Karacabey (Bursa)
|23:27:23 19-06-2025
|40,39083
|28,415
|7,01
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|17:56:03 19-06-2025
|39,91
|28,81778
|7
|1,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.67 km] Mudanya (Bursa)
|18:22:31 18-06-2025
|40,43222
|28,87472
|10,65
|2,1
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|09:43:20 17-06-2025
|40,4347
|29,2612
|0
|1,5
|BOGAZ-KARACABEY (BURSA) REVIZE01 (2025.06.16 12:05:34)
|12:05:34 16-06-2025
|40,3525
|28,4207
|12,8
|1,5
|Marmara Denizi - [03.63 km] Karacabey (Bursa)
|12:05:34 16-06-2025
|40,4
|28,41972
|7,57
|1,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.16 km] Mudanya (Bursa)
|02:44:50 15-06-2025
|40,37111
|28,91028
|7
|1,4
|AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA)
|02:44:50 15-06-2025
|40,3402
|28,9148
|12,6
|1,6
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|11:29:04 14-06-2025
|39,8387
|28,7947
|2,1
|1,5
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:29:04 14-06-2025
|39,98139
|28,75333
|7
|1,4
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|12:34:44 12-06-2025
|39,8607
|28,7842
|0
|1,6
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|11:12:24 12-06-2025
|39,9155
|28,8493
|0
|1,8
|Orhaneli (Bursa)
|10:36:48 11-06-2025
|39,89
|28,83944
|7
|1,7
|Karacabey (Bursa)
|09:38:46 11-06-2025
|40,19389
|28,23972
|6,98
|2
|HOTANLI-KARACABEY (BURSA)
|09:38:45 11-06-2025
|40,1987
|28,3012
|16
|2
|Nilüfer (Bursa)
|15:37:39 10-06-2025
|40,18833
|28,98111
|13,71
|1,7
|İznik (Bursa)
|08:46:29 10-06-2025
|40,3975
|29,78139
|7
|2
|CAMOLUK-IZNIK (BURSA)
|08:46:28 10-06-2025
|40,3955
|29,8078
|5,6
|2,2
|Osmangazi (Bursa)
|08:05:38 08-06-2025
|40,03333
|29,23361
|6,96
|1,2
|NALINLAR-ORHANELI (BURSA)
|08:55:56 07-06-2025
|40,0312
|28,8877
|8
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|08:55:54 07-06-2025
|39,90861
|28,91722
|11,7
|1,3
|Karacabey (Bursa)
|10:33:06 05-06-2025
|40,33056
|28,54361
|7,01
|1,4
|SOGUTPINAR-MUDANYA (BURSA)
|10:33:05 05-06-2025
|40,3275
|28,6488
|5,1
|1,8
|Orhaneli (Bursa)
|10:30:34 04-06-2025
|39,88556
|28,85
|7,05
|1,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.70 km] Mudanya (Bursa)
|04:06:12 04-06-2025
|40,37139
|28,91833
|7,07
|2
|Orhaneli (Bursa)
|20:09:52 03-06-2025
|39,85306
|28,80667
|6,89
|1,6
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|20:09:50 03-06-2025
|39,8975
|28,8085
|0
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|16:41:51 03-06-2025
|39,90028
|28,84861
|7,02
|1,6
|Büyükorhan (Bursa)
|11:58:30 02-06-2025
|39,82583
|28,84361
|7
|1,8
|IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA)
|11:58:28 02-06-2025
|39,893
|28,864
|0
|2
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