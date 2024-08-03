Son dakika Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa'da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Ağustos 2024

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Son dakika Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa'da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Ağustos 2024

Tarih-saat 03 Ağustos 2024 05:05:35 itibariyle Büyükorhan () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 03 Ağustos 2024.. ve Bursa Kandilli deprem listesi..

Bursa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Büyükorhan (Bursa) 05:05:35 03-08-2024 39,83139 28,75889 4,69 4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.48 km] Mudanya (Bursa) 17:12:44 02-08-2024 40,42472 28,83139 7,02 1,4
Orhaneli (Bursa) 12:24:51 02-08-2024 39,87167 28,85833 7,15 1,6
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.41 km] Mudanya (Bursa) 08:50:47 02-08-2024 40,42111 28,87139 7 1,2
Bursa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 17:12:44 02-08-2024 40,4053 28,8313 9,7 1,8
IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA) 12:38:08 01-08-2024 39,8862 28,8783 0 2
HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) 10:28:35 01-08-2024 40,509 29,2703 0 0,9
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 12:43:33 31-07-2024 39,8697 28,835 0 1,7

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