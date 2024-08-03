Son dakika Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa'da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Ağustos 2024

Tarih-saat 03 Ağustos 2024 05:05:35 itibariyle Büyükorhan (Bursa) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Bursa deprem haberleri 03 Ağustos 2024..Bursa AFAD son depremler ve Bursa Kandilli son dakika deprem listesi..
|Bursa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Büyükorhan (Bursa)
|05:05:35 03-08-2024
|39,83139
|28,75889
|4,69
|4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.48 km] Mudanya (Bursa)
|17:12:44 02-08-2024
|40,42472
|28,83139
|7,02
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|12:24:51 02-08-2024
|39,87167
|28,85833
|7,15
|1,6
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.41 km] Mudanya (Bursa)
|08:50:47 02-08-2024
|40,42111
|28,87139
|7
|1,2
|Bursa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|17:12:44 02-08-2024
|40,4053
|28,8313
|9,7
|1,8
|IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA)
|12:38:08 01-08-2024
|39,8862
|28,8783
|0
|2
|HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA)
|10:28:35 01-08-2024
|40,509
|29,2703
|0
|0,9
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|12:43:33 31-07-2024
|39,8697
|28,835
|0
|1,7