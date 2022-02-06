SON DAKİKA: Bursa'da Gemlik Körfezi'nde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15:07'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.04 km olduğunu duyurdu.

22 Ocak tarihinde Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



AFAD verilerine göre 19 Ocak tarihinden beri Bursa'da 11 deprem yaşandı. Depremlerin dokuzu 2.0 büyüklüğünün altındaydı.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?