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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki iki katlı bir binada patlama meydana geldi.

Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Çevredeki bina ve araçlar da patlama nedeniyle hasar gördü. Patlama sonrası çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamanın gerçekleştiği binada yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı öğrenildi.

PATLAMA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER



Patlamaya ilişkin Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten bir açıklama geldi. Çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştuğunu söyleyen Küçük, "Yanındaki iki binayı tedbiren boşalttık" dedi. Küçük, "İnceleyeceğiz oturmaya uygunsa, bina sakinleri evlerine dönecek. Can güvenliğini tehdit edici boyuttaysa ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

Yaralıların sağlık durumlarının da iyi olduğu bilgisini veren Vali, bölgede risk teşkil eden herhangi bir durum da olmadığını kaydetti.