Son dakika haberi! Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu (83) hayatını kaybetti.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Can Bartu'nun hayatını kaybettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

MİLLİ TAKIM FORMASINI HEM FUTBOLDA HEM DE BASKETBOLDA GİYEN İLK VE TEK SPORCU

30 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez Basketbol Milli Takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.



1955 – 1961 seneleri arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli oldu. 1958'de Türkiye–Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in yerine son yedi dakikada kaleye geçti ve bu maçta, Türk milli takımı oyuncusunun, kendi kalesine attığı gol sonucu, 1 gol yemiş oldu.



Milli Takım'daki başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu, 1961'de, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1962'de Venezia takımında oynayan Bartu, 1964'de de Lazio'da da oynadı.



İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de, Türkiye'ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, sarı-lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.



Üç yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu, 1969'da, Metin Oktay'ın, İstanbul'da, Galatasaray–Fenerbahçe arasında oynanan jübilesinde, Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, maça Galatasaray formasıyla çıkarak, bu jubileyi ölümsüzleştirmiştir.



Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur.