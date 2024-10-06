Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Ekim 2024

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Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Ekim 2024

Tarih-saat 06 Ekim 2024 15:08:40 itibariyle Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık () 4,2 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 06 Ekim 2024.. ve Çanakkale Kandilli deprem listesi..

Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:25:31 09-08-2024 39,50611 26,50472 7 2,5
Ayion Oros (Yunanistan) - [145.63 km] Gökçeada (Çanakkale) 16:07:37 07-08-2024 40,34528 24,02111 9,37 2,6
Ege Denizi - [10.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:55:02 07-08-2024 39,41278 26,27722 7 1,2
Yenice (Çanakkale) 23:28:09 06-08-2024 39,93833 27,13222 7,04 1,4
Ege Denizi - [02.93 km] Ezine (Çanakkale) 14:05:01 06-08-2024 39,7775 26,12 10,49 1,5
Ege Denizi - [12.30 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:37:53 06-08-2024 39,38972 26,23389 10,39 2,6
Ayvacık (Çanakkale) 21:49:04 05-08-2024 39,56583 26,1525 7 1,2
Ege Denizi - [08.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:26:57 05-08-2024 39,44389 25,9825 23,9 2,3
Ezine (Çanakkale) 15:58:18 05-08-2024 39,69111 26,39222 8,9 2
Ezine (Çanakkale) 07:29:20 05-08-2024 39,68333 26,41056 7,02 1,3
Biga (Çanakkale) 07:48:29 04-08-2024 40,175 26,98139 16,96 1,6
Ege Denizi - [30.92 km] Gökçeada (Çanakkale) 06:20:42 03-08-2024 40,18639 25,35417 6,96 1,3
Ezine (Çanakkale) 02:36:30 03-08-2024 39,68306 26,40472 8,45 1,9
Bayramiç (Çanakkale) 02:02:28 03-08-2024 39,74278 26,45139 9,74 1,8
Ege Denizi - [107.98 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:51:22 02-08-2024 39,31778 24,82972 7 2,2
Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 23:51:30 07-08-2024 40,2852 27,0175 14,4 1,3
CINARCIK-YENICE (CANAKKALE) 23:28:09 06-08-2024 39,9518 27,1985 11,3 1,7
DALYAN-EZINE (CANAKKALE) 14:05:01 06-08-2024 39,768 26,1062 7,8 1,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:26:57 05-08-2024 39,4223 25,9368 6,8 2,2
SARPDERE-EZINE (CANAKKALE) 15:58:18 05-08-2024 39,6837 26,3375 11,9 1,8
PASACAYI-BIGA (CANAKKALE) 07:48:29 04-08-2024 40,179 26,9585 12 1,8
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 02:36:30 03-08-2024 39,6917 26,395 12,4 2,2
CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) 02:02:27 03-08-2024 39,7593 26,4487 7,8 1,9
CAN (CANAKKALE) 16:21:39 02-08-2024 40,0198 27,0545 4,2 1,2
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 12:18:06 01-08-2024 39,692 26,3673 12,2 2,3

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