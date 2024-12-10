Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Aralık 2024

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Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Aralık 2024

Tarih-saat 10 Aralık 2024 04:59:49 itibariyle Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 10 Aralık 2024.. ve Çanakkale Kandilli deprem listesi..

Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:59:49 10-12-2024 39,10889 25,81306 14,95 3,5
Ege Denizi - [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:42:06 10-12-2024 39,06722 25,85167 9,81 1,9
Ege Denizi - [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:06:19 10-12-2024 39,5325 25,96778 10,43 1,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:59:53 09-12-2024 39,37167 26,28778 6,94 2,2
Ege Denizi - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:32:28 07-12-2024 39,57139 25,95778 12,66 2,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 12:32:27 07-12-2024 39,5473 25,8892 10,4 3,1
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 05:39:21 07-12-2024 39,681 26,383 6,6 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 00:51:26 07-12-2024 39,52472 26,45139 7 1,3
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 17:50:37 06-12-2024 40,2865 27,0023 13,7 3
Biga (Çanakkale) 17:50:37 06-12-2024 40,29417 27,00278 9,2 2,7
Ezine (Çanakkale) 06:04:12 06-12-2024 39,69139 26,3825 6,86 1,6
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 06:04:11 06-12-2024 39,6898 26,374 5,4 1,7
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 04:18:40 06-12-2024 39,6807 26,3723 14,3 1,4
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 02:25:23 06-12-2024 40,2882 26,9972 7,9 2,4
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 01:37:20 06-12-2024 39,6908 26,3565 13 1,4
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:15:39 05-12-2024 40,2915 26,997 12 3,2
Biga (Çanakkale) 21:15:39 05-12-2024 40,28306 26,99111 10,82 3,1
Ezine (Çanakkale) 18:00:31 05-12-2024 39,68583 26,40028 6,49 1,7
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 18:00:30 05-12-2024 39,6908 26,3942 12 1,7
Ezine (Çanakkale) 15:09:58 05-12-2024 39,66944 26,38556 13,7 1,9
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 15:05:18 04-12-2024 40,2742 25,8325 7,5 1,7
Ezine (Çanakkale) 05:19:54 04-12-2024 39,685 26,39528 11,02 1,7
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 05:19:53 04-12-2024 39,685 26,36 16,1 1,7
Ege Denizi - [43.58 km] Bozcaada (Çanakkale) 04:34:59 02-12-2024 39,68444 25,59028 6,81 3,1
Ayion Oros (Yunanistan) - [126.87 km] Gökçeada (Çanakkale) 22:13:10 30-11-2024 40,20833 24,2225 6,76 3
Biga (Çanakkale) 17:03:46 30-11-2024 40,28583 27,01 7,1 1,6
DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) 17:03:45 30-11-2024 40,3175 26,9847 15,4 1,5
Ege Denizi - [40.14 km] Bozcaada (Çanakkale) 15:04:31 30-11-2024 39,72472 25,61417 6,78 1,8
CEKICLER-CAN (CANAKKALE) 11:41:45 30-11-2024 40,013 27,0192 4,9 1,1
Çan (Çanakkale) 11:41:44 30-11-2024 40,02028 27,01417 7 1,4
Çan (Çanakkale) 09:04:48 30-11-2024 40,03056 26,97694 6,98 1,5
KULFAL-CAN (CANAKKALE) 09:04:47 30-11-2024 40,0262 26,9793 6,3 1,2
Lapseki (Çanakkale) 06:14:58 29-11-2024 40,26722 26,96778 6,89 0,9
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:14:57 29-11-2024 40,2963 26,9827 14,9 1,2
Lapseki (Çanakkale) 06:13:16 29-11-2024 40,28972 26,96917 6,96 1,6
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:13:15 29-11-2024 40,2795 26,9847 13,1 1,7
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:18:23 28-11-2024 39,3725 26,2175 6,17 1,5
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 21:18:22 28-11-2024 39,4693 26,1857 10,8 1,8
Biga (Çanakkale) 16:35:18 28-11-2024 40,1375 27,32694 7,45 1,3
ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) 03:11:58 28-11-2024 40,2803 26,996 11,3 2,7
Biga (Çanakkale) 03:11:57 28-11-2024 40,28444 26,99722 10,42 2,3
Ezine (Çanakkale) 13:45:18 27-11-2024 39,69333 26,38556 8,42 1,7
CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE) 13:45:17 27-11-2024 39,7023 26,386 7,2 1,8
Ege Denizi - [04.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:41:02 26-11-2024 39,43833 26,06333 10,49 1,2
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 18:41:01 26-11-2024 39,4182 26,017 13,3 1,4
Biga (Çanakkale) 01:12:48 26-11-2024 40,31667 27,44222 6,94 1,2
GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) 01:12:47 26-11-2024 40,3527 27,5063 1,7 1,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:06:00 25-11-2024 39,35361 26,24028 7,01 1,8
Ege Denizi - [03.73 km] Bozcaada (Çanakkale) 14:35:27 25-11-2024 39,86917 26,07694 10,38 2,1
KUMBURUN-EZINE (CANAKKALE) 14:35:27 25-11-2024 39,8862 26,1093 7,4 2,1
Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 12:32:27 07-12-2024 39,5473 25,8892 10,4 3,1
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 05:39:21 07-12-2024 39,681 26,383 6,6 1,4
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 17:50:37 06-12-2024 40,2865 27,0023 13,7 3
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 06:04:11 06-12-2024 39,6898 26,374 5,4 1,7
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 04:18:40 06-12-2024 39,6807 26,3723 14,3 1,4
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 02:25:23 06-12-2024 40,2882 26,9972 7,9 2,4
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 01:37:20 06-12-2024 39,6908 26,3565 13 1,4
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:15:39 05-12-2024 40,2915 26,997 12 3,2
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 18:00:30 05-12-2024 39,6908 26,3942 12 1,7
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 15:05:18 04-12-2024 40,2742 25,8325 7,5 1,7
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 05:19:53 04-12-2024 39,685 26,36 16,1 1,7
DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) 17:03:45 30-11-2024 40,3175 26,9847 15,4 1,5
CEKICLER-CAN (CANAKKALE) 11:41:45 30-11-2024 40,013 27,0192 4,9 1,1
KULFAL-CAN (CANAKKALE) 09:04:47 30-11-2024 40,0262 26,9793 6,3 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:14:57 29-11-2024 40,2963 26,9827 14,9 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:13:15 29-11-2024 40,2795 26,9847 13,1 1,7
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 21:18:22 28-11-2024 39,4693 26,1857 10,8 1,8
ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) 03:11:58 28-11-2024 40,2803 26,996 11,3 2,7
CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE) 13:45:17 27-11-2024 39,7023 26,386 7,2 1,8
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 18:41:01 26-11-2024 39,4182 26,017 13,3 1,4
GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) 01:12:47 26-11-2024 40,3527 27,5063 1,7 1,1
KUMBURUN-EZINE (CANAKKALE) 14:35:27 25-11-2024 39,8862 26,1093 7,4 2,1
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:25:03 24-11-2024 40,2925 26,9988 7,4 2,6
GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) 07:52:37 24-11-2024 40,3568 27,4878 5,4 1,5
KIZILDAM-YENICE (CANAKKALE) 21:56:00 23-11-2024 39,9407 27,4075 13,9 1,4
YENICE (CANAKKALE) 03:20:36 20-11-2024 39,9205 27,2418 5,2 1,4
GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) 18:47:30 19-11-2024 40,3885 26,9905 11,7 1,1
BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) 14:08:39 19-11-2024 40,389 27,4477 16,4 2,2
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 10:46:15 19-11-2024 40,29 27,0048 11,2 3,9
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 09:16:41 19-11-2024 40,291 26,9997 12,1 1,4
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 08:10:41 19-11-2024 39,5627 26,1193 4,9 1,7
SARICAYIR-YENICE (CANAKKALE) 02:55:06 17-11-2024 40,0397 27,374 10,6 1,4
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:36:10 15-11-2024 39,4158 26,1182 5,9 2,1
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:17:34 13-11-2024 40,292 27,0032 13,8 2,2
PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) 12:13:53 13-11-2024 39,8888 26,2608 6,9 0,8
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 02:44:55 13-11-2024 39,5335 26,1507 5 1,7
H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE) 00:51:16 12-11-2024 40,3387 27,1945 16,6 1,6
DARALAN-YENICE (CANAKKALE) 13:49:38 07-11-2024 39,8442 27,4378 19,7 1,6
PINARDERE-AYVACIK (CANAKKALE) 06:15:48 03-11-2024 39,6523 26,3423 6,8 1,3
BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 03:04:15 03-11-2024 40,3865 27,0312 6,4 1,8
KARADAG-EZINE (CANAKKALE) 23:21:15 02-11-2024 39,8167 26,285 4,7 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 22:48:32 02-11-2024 40,279 26,9747 10,6 1,7
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 18:58:50 30-10-2024 40,3603 27,0263 14,5 1,7
UVECIK-EZINE (CANAKKALE) 13:56:27 30-10-2024 39,8687 26,2003 5 1,3
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 07:06:08 30-10-2024 39,4272 26,103 13,9 2,4
BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE) 12:04:28 29-10-2024 40,3163 27,0825 12,7 1,9
BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) 03:58:32 28-10-2024 39,432 26,1372 16,6 1,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 09:10:34 26-10-2024 39,4932 25,8787 14,9 1,6
DALYAN-EZINE (CANAKKALE) 01:09:29 24-10-2024 39,7747 26,173 15,8 1,5
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:53:31 23-10-2024 40,3578 27,0525 15,8 2,8
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