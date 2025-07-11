Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Temmuz 2025

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Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Temmuz 2025
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Tarih-saat 11 Temmuz 2025 01:47:46 itibariyle Ayion Oros (Yunanistan) - [143.93 km] Gökçeada () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Temmuz 2025.. ve Çanakkale Kandilli deprem listesi..

Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ayion Oros (Yunanistan) - [143.93 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:47:46 11-07-2025 40,35306 24,04306 16,21 3,7
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:10:51 10-07-2025 39,23972 25,97111 7,29 1,6
Ege Denizi - [07.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:30:39 10-07-2025 39,47139 25,98194 10,82 2,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:30:38 10-07-2025 39,4652 25,9293 5,5 2,7
Ege Denizi - [12.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:40:50 09-07-2025 39,42833 25,93806 14,31 1,2
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:40:49 09-07-2025 39,4248 25,9238 5,3 1,4
Ege Denizi - [52.54 km] Gökçeada (Çanakkale) 03:47:32 09-07-2025 40,17611 25,095 16,75 2,6
Ege Denizi - [69.48 km] Gökçeada (Çanakkale) 22:39:52 08-07-2025 40,24333 24,90694 19,6 3,3
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 11:59:42 08-07-2025 39,8347 26,2675 0 1,2
Ege Denizi - [20.38 km] Eceabat (Çanakkale) 11:38:18 08-07-2025 40,41 26,12167 7 1
Yenice (Çanakkale) 05:56:23 08-07-2025 40,00611 27,44139 10,32 1
Ege Denizi - [19.88 km] Eceabat (Çanakkale) 13:25:45 07-07-2025 40,40389 26,12333 7,12 1,8
Ege Denizi - [20.59 km] Eceabat (Çanakkale) 13:04:44 07-07-2025 40,41028 26,11889 15,19 2,3
Bayramiç (Çanakkale) 06:24:42 07-07-2025 39,87667 26,47667 7,35 1,6
PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) 06:24:42 07-07-2025 39,8482 26,4472 9 1,4
Ege Denizi - [43.44 km] Bozcaada (Çanakkale) 18:12:39 05-07-2025 39,68583 25,59139 13,06 2,6
Ege Denizi - [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale) 18:06:46 05-07-2025 39,68833 25,57778 10,83 3,9
Biga (Çanakkale) 15:32:20 05-07-2025 40,15667 27,33167 6,99 1,6
YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) 15:32:19 05-07-2025 40,1188 27,3893 4,5 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:12:56 05-07-2025 39,36889 26,26806 6,95 1,5
Ege Denizi - [10.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:38:06 05-07-2025 39,62778 26,06056 6,93 1,3
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 05:19:43 05-07-2025 39,535 26,1132 4,2 1,9
Ayvacık (Çanakkale) 05:19:43 05-07-2025 39,55139 26,14917 11,32 1,7
Ege Denizi - [05.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:04:25 05-07-2025 39,57 26,07528 8,79 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:04:24 05-07-2025 39,5468 26,0242 6,7 2,2
Ege Denizi - [11.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:20:30 04-07-2025 39,39 26,32 11,96 1,9
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 10:02:13 03-07-2025 39,4588 26,2382 5,2 1,6
Ayvacık (Çanakkale) 10:02:13 03-07-2025 39,49556 26,29389 7,21 1,7
Ege Denizi - [57.76 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:28:22 02-07-2025 39,62028 25,41889 15,52 2,1
Ege Denizi - [53.92 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:18:49 02-07-2025 39,55361 25,44611 9,65 2,3
Ege Denizi - [55.42 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:15:16 02-07-2025 39,05472 25,72861 7,29 1,8
Ege Denizi - [04.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:37:28 02-07-2025 39,65194 26,13833 7 1,2
Ege Denizi - [52.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:12:13 01-07-2025 39,27 25,52361 13,55 1,2
Biga (Çanakkale) 22:35:10 30-06-2025 40,21806 27,03611 7 1,1
Biga (Çanakkale) 21:56:47 30-06-2025 40,24083 27,055 7 1,3
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 21:56:46 30-06-2025 40,2145 27,0037 2,6 1,5
Ege Denizi - [07.10 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:45:02 30-06-2025 39,42889 26,34889 7,01 1,6
Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:20:54 30-06-2025 39,58361 26,08361 6,77 1,5
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 03:20:53 30-06-2025 39,5332 26,0548 13,2 1,7
Biga (Çanakkale) 20:57:30 29-06-2025 40,25611 27,03639 7,07 1,9
KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) 20:57:29 29-06-2025 40,2343 27,0363 5,3 2,2
Lapseki (Çanakkale) 03:01:55 29-06-2025 40,28833 26,98194 11,39 1,4
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 03:01:54 29-06-2025 40,3168 27,0285 5 1,2
Ege Denizi - [67.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:32:39 29-06-2025 38,96556 25,65583 8,29 1,5
Ege Denizi - [07.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:19:56 29-06-2025 39,59111 26,08472 6,62 1,4
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 00:19:55 29-06-2025 39,5437 26,0572 11 1,5
Ege Denizi - [06.94 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:05:44 28-06-2025 39,58889 26,08111 7,02 1,2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 17:05:42 28-06-2025 39,534 26,0242 10,1 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 19:01:16 27-06-2025 39,56306 26,1125 11,88 2,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:01:15 27-06-2025 39,5357 26,0272 10,1 1,8
Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:30:38 10-07-2025 39,4652 25,9293 5,5 2,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:40:49 09-07-2025 39,4248 25,9238 5,3 1,4
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 11:59:42 08-07-2025 39,8347 26,2675 0 1,2
PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) 06:24:42 07-07-2025 39,8482 26,4472 9 1,4
YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) 15:32:19 05-07-2025 40,1188 27,3893 4,5 1,9
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 05:19:43 05-07-2025 39,535 26,1132 4,2 1,9
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:04:24 05-07-2025 39,5468 26,0242 6,7 2,2
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 10:02:13 03-07-2025 39,4588 26,2382 5,2 1,6
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 21:56:46 30-06-2025 40,2145 27,0037 2,6 1,5
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 03:20:53 30-06-2025 39,5332 26,0548 13,2 1,7
KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) 20:57:29 29-06-2025 40,2343 27,0363 5,3 2,2
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 03:01:54 29-06-2025 40,3168 27,0285 5 1,2
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 00:19:55 29-06-2025 39,5437 26,0572 11 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 17:05:42 28-06-2025 39,534 26,0242 10,1 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:01:15 27-06-2025 39,5357 26,0272 10,1 1,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 18:42:00 27-06-2025 39,5442 26,0255 12,6 2,4
ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 15:24:35 27-06-2025 39,7485 25,9938 10,2 2,4
TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) 05:41:11 26-06-2025 39,6763 26,1767 7 1,2
TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) 05:40:08 26-06-2025 39,6618 26,1648 6,5 1,7
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:33:31 26-06-2025 39,6418 26,0207 2,4 1,7
SELVI-BIGA (CANAKKALE) 13:12:48 25-06-2025 40,2908 27,0662 23,3 1,7
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:53:33 24-06-2025 39,6085 26,0593 5,3 2
TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) 18:20:04 20-06-2025 39,6042 26,1052 7,8 1,3
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 01:02:08 20-06-2025 39,5238 26,0885 7,5 1,2
PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) 12:30:19 17-06-2025 39,897 26,287 0 1,2
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 08:06:37 17-06-2025 39,6092 26,053 8,8 2,1
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 21:49:36 13-06-2025 40,4535 27,0325 15 1,5
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 21:45:12 13-06-2025 40,418 27,0308 17,1 1,8
ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) 14:34:08 13-06-2025 40,3692 27,1045 11,1 1,8
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:37:45 11-06-2025 39,3745 26,1082 2,9 1,6
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 07:05:00 11-06-2025 40,3532 25,7933 12,3 1,9
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:12:08 10-06-2025 39,7202 26,0708 7,9 1,3
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 08:27:53 08-06-2025 40,2302 27,0162 12,2 1,4
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 18:21:57 06-06-2025 39,6327 26,4562 8,5 1,8
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 10:08:50 05-06-2025 40,4115 26,9983 21,5 1,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:27:20 04-06-2025 39,4455 25,857 10,4 1,9
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:48:44 04-06-2025 39,57 25,94 8 1,2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:15:37 03-06-2025 39,4667 25,886 9,9 1,7
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 09:12:00 03-06-2025 39,5175 26,1103 12,8 1,3
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:58:42 02-06-2025 39,3993 25,9352 9,1 2,3
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:16:31 01-06-2025 40,1108 25,9953 11 1,8
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:15:26 01-06-2025 40,1135 25,95 17 1,8
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:13:24 01-06-2025 40,1113 25,9467 14,8 1,7
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 02:22:51 30-05-2025 39,6258 26,4522 10,9 1,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 23:10:02 29-05-2025 39,3697 26,1153 8,4 2,1
KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) 17:28:36 29-05-2025 40,3597 27,1935 9,8 2,2
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 16:40:49 29-05-2025 39,6075 26,4618 6,5 2
KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51) 10:54:51 29-05-2025 39,8087 26,6808 5,4 1,9
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:45:28 29-05-2025 39,6212 26,4435 13,7 2,1
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:41:17 29-05-2025 39,6302 26,4402 13,6 1,9
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