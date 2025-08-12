Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2025
Tarih-saat 12 Ağustos 2025 23:29:37 itibariyle Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [173.76 km] Gökçeada (Çanakkale) 4,1 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Çanakkale deprem haberleri 12 Ağustos 2025..Çanakkale AFAD son depremler ve Çanakkale Kandilli son dakika deprem listesi..
|Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [173.76 km] Gökçeada (Çanakkale)
|23:29:37 12-08-2025
|40,46028
|23,71194
|21,08
|4,1
|Ege Denizi - [54.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:28:57 12-08-2025
|39,50111
|25,43667
|19,07
|3,4
|Ege Denizi - [60.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:03:19 12-08-2025
|39,55278
|25,36778
|10,88
|2,8
|Ege Denizi - [16.95 km] Gökçeada (Çanakkale)
|06:19:18 12-08-2025
|40,21694
|25,55
|11,1
|2
|Ayvacık (Çanakkale)
|02:25:35 12-08-2025
|39,5
|26,38583
|10,55
|2,1
|Ege Denizi - [21.00 km] Gökçeada (Çanakkale)
|16:23:25 10-08-2025
|39,935
|25,69917
|7
|1,9
|KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|12:44:51 10-08-2025
|39,4927
|26,128
|6,9
|2,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|12:44:51 10-08-2025
|39,50889
|26,18806
|13,2
|2,5
|Ege Denizi - [12.01 km] Gökçeada (Çanakkale)
|04:10:48 09-08-2025
|40,33528
|25,85111
|7,01
|1,7
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|04:10:47 09-08-2025
|40,3347
|25,7712
|8,8
|1,8
|Ege Denizi - [53.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:36:43 06-08-2025
|39,01056
|25,90972
|6,99
|1,9
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.68 km] Gelibolu (Çanakkale)
|09:37:30 06-08-2025
|40,49083
|26,42889
|17,75
|2,5
|GURCESME-BIGA (CANAKKALE)
|23:36:40 05-08-2025
|40,2277
|27,0502
|9
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|23:36:39 05-08-2025
|40,23389
|27,04528
|7,04
|1,4
|Ege Denizi - [56.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:14:30 05-08-2025
|39,03694
|25,75306
|6,1
|1,7
|Ege Denizi - [32.44 km] Bozcaada (Çanakkale)
|06:37:58 05-08-2025
|39,66083
|25,75472
|6,5
|1,5
|Ege Denizi - [31.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:36:42 05-08-2025
|39,64222
|25,76722
|7,21
|2
|Ege Denizi - [30.67 km] Bozcaada (Çanakkale)
|05:43:52 05-08-2025
|39,66306
|25,77833
|6,98
|2
|Ege Denizi - [32.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:40:32 05-08-2025
|39,63833
|25,75167
|6,5
|3
|Ege Denizi - [50.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:10:35 03-08-2025
|39,07472
|25,80889
|9,35
|2
|Ege Denizi - [57.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:10:37 03-08-2025
|39,03389
|25,73333
|7
|2,3
|Ege Denizi - [55.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:00:20 03-08-2025
|39,05694
|25,73194
|6,07
|3,2
|Ege Denizi - [45.93 km] Gökçeada (Çanakkale)
|09:51:28 03-08-2025
|40,18389
|25,17444
|6,09
|1,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:49:15 03-08-2025
|39,25833
|26,20028
|7,54
|1,3
|Ege Denizi - [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:36:14 03-08-2025
|39,58028
|26,07139
|10,68
|1,3
|Ayvacık (Çanakkale)
|04:02:33 03-08-2025
|39,65694
|26,60556
|7
|1
|Ege Denizi - [01.67 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:53:56 03-08-2025
|39,47778
|26,32806
|11,98
|2,7
|Yenice (Çanakkale)
|02:19:28 03-08-2025
|39,95722
|27,40528
|7
|1
|Biga (Çanakkale)
|22:57:24 02-08-2025
|40,40083
|27,27444
|7,04
|1,2
|ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
|22:57:23 02-08-2025
|40,4052
|27,2342
|18
|1,5
|Merkez (Çanakkale)
|17:46:37 02-08-2025
|39,98944
|26,32583
|6,75
|1,1
|Ege Denizi - [64.17 km] Gökçeada (Çanakkale)
|15:25:10 02-08-2025
|40,08778
|24,95667
|14,21
|2,4
|Ege Denizi - [33.48 km] Bozcaada (Çanakkale)
|09:07:33 31-07-2025
|39,8125
|25,67139
|6,64
|1,8
|Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale)
|06:33:21 31-07-2025
|40,085
|26,0875
|13,16
|1,6
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|06:33:21 31-07-2025
|40,0475
|26,095
|2,1
|1,8
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:09:47 31-07-2025
|39,58972
|26,42889
|6,96
|1,4
|PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:09:46 31-07-2025
|39,523
|26,3055
|5,2
|1,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:44:32 30-07-2025
|39,25167
|26,35889
|7,02
|1,7
|Ege Denizi - [24.03 km] Gökçeada (Çanakkale)
|16:49:18 30-07-2025
|40,33389
|25,61861
|7
|1,6
|Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:49:15 30-07-2025
|39,43917
|26,15528
|9,87
|1,6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|10:49:14 30-07-2025
|39,3988
|26,1232
|8
|1,9
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04:14:42 30-07-2025
|39,3935
|25,9417
|17
|1,9
|Ege Denizi - [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:14:41 30-07-2025
|39,40861
|25,92111
|7,02
|2,7
|Ege Denizi - [20.57 km] Gökçeada (Çanakkale)
|04:00:12 30-07-2025
|40,3325
|25,67556
|7,24
|2,8
|KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:15:17 29-07-2025
|39,6477
|26,5338
|11,7
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:15:17 29-07-2025
|39,66889
|26,55694
|10,53
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:12:37 29-07-2025
|39,65639
|26,55194
|9,66
|1,4
|KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:12:37 29-07-2025
|39,6483
|26,543
|11,9
|1,7
|Ege Denizi - [09.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:12:35 27-07-2025
|39,64
|26,07278
|6,93
|1,2
|Ege Denizi - [07.69 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:24:12 27-07-2025
|39,42278
|26,32806
|8,31
|1,8
|Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|12:44:51 10-08-2025
|39,4927
|26,128
|6,9
|2,5
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|04:10:47 09-08-2025
|40,3347
|25,7712
|8,8
|1,8
|GURCESME-BIGA (CANAKKALE)
|23:36:40 05-08-2025
|40,2277
|27,0502
|9
|1,4
|ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
|22:57:23 02-08-2025
|40,4052
|27,2342
|18
|1,5
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|06:33:21 31-07-2025
|40,0475
|26,095
|2,1
|1,8
|PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:09:46 31-07-2025
|39,523
|26,3055
|5,2
|1,6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|10:49:14 30-07-2025
|39,3988
|26,1232
|8
|1,9
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04:14:42 30-07-2025
|39,3935
|25,9417
|17
|1,9
|KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:15:17 29-07-2025
|39,6477
|26,5338
|11,7
|1,4
|KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:12:37 29-07-2025
|39,6483
|26,543
|11,9
|1,7
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|03:44:48 25-07-2025
|39,546
|26,0337
|12
|1,8
|KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)
|05:36:55 20-07-2025
|40,3065
|27,1177
|14
|1,4
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|22:09:27 18-07-2025
|39,5643
|26,027
|10
|1,6
|TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:58:30 18-07-2025
|39,5583
|26,1527
|3,9
|1,9
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|23:41:51 17-07-2025
|40,233
|27,0305
|9,5
|2,2
|PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|04:02:37 17-07-2025
|39,5197
|26,3175
|20,1
|1,1
|ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)
|10:13:11 15-07-2025
|40,1477
|27,3398
|8,9
|1,8
|TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
|02:08:07 12-07-2025
|39,5512
|26,1523
|4,3
|1,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:30:38 10-07-2025
|39,4652
|25,9293
|5,5
|2,7
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|06:40:49 09-07-2025
|39,4248
|25,9238
|5,3
|1,4
|MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)
|11:59:42 08-07-2025
|39,8347
|26,2675
|0
|1,2
|PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|06:24:42 07-07-2025
|39,8482
|26,4472
|9
|1,4
|YOLINDI-BIGA (CANAKKALE)
|15:32:19 05-07-2025
|40,1188
|27,3893
|4,5
|1,9
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:19:43 05-07-2025
|39,535
|26,1132
|4,2
|1,9
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|00:04:24 05-07-2025
|39,5468
|26,0242
|6,7
|2,2
|BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
|10:02:13 03-07-2025
|39,4588
|26,2382
|5,2
|1,6
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|21:56:46 30-06-2025
|40,2145
|27,0037
|2,6
|1,5
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|03:20:53 30-06-2025
|39,5332
|26,0548
|13,2
|1,7
|KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)
|20:57:29 29-06-2025
|40,2343
|27,0363
|5,3
|2,2
|DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
|03:01:54 29-06-2025
|40,3168
|27,0285
|5
|1,2
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|00:19:55 29-06-2025
|39,5437
|26,0572
|11
|1,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|17:05:42 28-06-2025
|39,534
|26,0242
|10,1
|1,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|19:01:15 27-06-2025
|39,5357
|26,0272
|10,1
|1,8
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|18:42:00 27-06-2025
|39,5442
|26,0255
|12,6
|2,4
|ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|15:24:35 27-06-2025
|39,7485
|25,9938
|10,2
|2,4
|TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE)
|05:41:11 26-06-2025
|39,6763
|26,1767
|7
|1,2
|TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE)
|05:40:08 26-06-2025
|39,6618
|26,1648
|6,5
|1,7
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04:33:31 26-06-2025
|39,6418
|26,0207
|2,4
|1,7
|SELVI-BIGA (CANAKKALE)
|13:12:48 25-06-2025
|40,2908
|27,0662
|23,3
|1,7
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|20:53:33 24-06-2025
|39,6085
|26,0593
|5,3
|2
|TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
|18:20:04 20-06-2025
|39,6042
|26,1052
|7,8
|1,3
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|01:02:08 20-06-2025
|39,5238
|26,0885
|7,5
|1,2
|PINARBASI-EZINE (CANAKKALE)
|12:30:19 17-06-2025
|39,897
|26,287
|0
|1,2
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|08:06:37 17-06-2025
|39,6092
|26,053
|8,8
|2,1
|KEMER-BIGA (CANAKKALE)
|21:49:36 13-06-2025
|40,4535
|27,0325
|15
|1,5
|KEMER-BIGA (CANAKKALE)
|21:45:12 13-06-2025
|40,418
|27,0308
|17,1
|1,8
|ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)
|14:34:08 13-06-2025
|40,3692
|27,1045
|11,1
|1,8
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:37:45 11-06-2025
|39,3745
|26,1082
|2,9
|1,6
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|07:05:00 11-06-2025
|40,3532
|25,7933
|12,3
|1,9
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|03:12:08 10-06-2025
|39,7202
|26,0708
|7,9
|1,3
