Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Mart 2026
12.03.2026 14:20
NTV
NTV - Haber Merkezi
Tarih-saat 12 Mart 2026 13:14 itibariyle Gökçeada (Çanakkale) 4.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Tarih-saat 12 Mart 2026 13:14 itibariyle Gökçeada (Çanakkale) 4.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Larisa, Thessalia (Yunanistan)
|12 Mart 2026 13:14
|39.3006
|22.4892
|6.40
|4.50
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12 Mart 2026 04:06
|39.1217
|26.0547
|7.09
|1.80
|Bayramiç (Çanakkale)
|12 Mart 2026 01:36
|39.7450
|26.6172
|10.42
|1.70
|Ege Denizi - [52.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11 Mart 2026 23:54
|39.0228
|25.8939
|10.98
|2.10
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.16 km] Biga (Çanakkale)
|11 Mart 2026 22:44
|40.3519
|27.5108
|13.17
|1.70
|Ege Denizi
|11 Mart 2026 20:06
|40.1603
|24.8550
|19.40
|2.60
|Ege Denizi - [29.02 km] Gökçeada (Çanakkale)
|11 Mart 2026 18:32
|40.1469
|25.3686
|7.32
|1.50
|Bayramiç (Çanakkale)
|11 Mart 2026 17:54
|39.8228
|26.5856
|6.95
|1.10