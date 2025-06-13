Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Haziran 2025

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Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Haziran 2025
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Tarih-saat 13 Haziran 2025 01:56:39 itibariyle Ayion Oros (Yunanistan) - [145.65 km] Gökçeada () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 13 Haziran 2025.. ve Çanakkale Kandilli deprem listesi..

Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ayion Oros (Yunanistan) - [145.65 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:56:39 13-06-2025 40,32583 24,01694 5,88 3,5
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:37:45 11-06-2025 39,3745 26,1082 2,9 1,6
Ege Denizi - [10.27 km] Gökçeada (Çanakkale) 09:57:56 11-06-2025 40,10306 26,05 7,15 1,2
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 07:05:00 11-06-2025 40,3532 25,7933 12,3 1,9
Biga (Çanakkale) 16:36:11 10-06-2025 40,22167 27,0025 17,16 1,7
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:12:08 10-06-2025 39,7202 26,0708 7,9 1,3
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 08:27:53 08-06-2025 40,2302 27,0162 12,2 1,4
Biga (Çanakkale) 08:27:53 08-06-2025 40,22083 27,02361 10,04 1,4
Ayion Oros (Yunanistan) - [146.76 km] Gökçeada (Çanakkale) 05:00:38 08-06-2025 40,34083 24,00667 7 2,9
Ege Denizi - [13.36 km] Gökçeada (Çanakkale) 23:40:24 07-06-2025 40,34472 25,83889 13,98 1,4
Ayion Oros (Yunanistan) - [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale) 15:46:13 07-06-2025 40,2975 24,1875 7 5,2
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 18:21:57 06-06-2025 39,6327 26,4562 8,5 1,8
Ayvacık (Çanakkale) 18:21:56 06-06-2025 39,62778 26,45333 12,71 1,5
Marmara Denizi - [03.64 km] Biga (Çanakkale) 10:08:51 05-06-2025 40,39083 27,02167 7 1,2
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 10:08:50 05-06-2025 40,4115 26,9983 21,5 1,6
Ege Denizi - [55.15 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:30:46 05-06-2025 40,10944 25,06111 7,04 1,9
Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:18:39 05-06-2025 40,11444 24,98917 12,61 4,6
Ege Denizi - [36.18 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:02:23 04-06-2025 39,3475 25,68167 8,07 2
Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:27:21 04-06-2025 39,42861 25,92722 7,93 1,7
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:27:20 04-06-2025 39,4455 25,857 10,4 1,9
Ege Denizi - [04.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:22:21 04-06-2025 39,45389 26,32806 6,89 0,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [24.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:25:08 04-06-2025 39,25944 26,05556 6,87 1
Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:48:45 04-06-2025 39,605 25,99111 6,99 1
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:48:44 04-06-2025 39,57 25,94 8 1,2
Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.06 km] Gelibolu (Çanakkale) 00:26:31 04-06-2025 40,45722 26,35833 6,98 0,7
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:15:37 03-06-2025 39,4667 25,886 9,9 1,7
Ege Denizi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:15:37 03-06-2025 39,45944 25,9275 13,72 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 09:12:00 03-06-2025 39,5575 26,205 6,8 1,1
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 09:12:00 03-06-2025 39,5175 26,1103 12,8 1,3
Ege Denizi - [09.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:58:44 02-06-2025 39,41417 25,99028 11,2 2
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:58:42 02-06-2025 39,3993 25,9352 9,1 2,3
Ege Denizi - [34.38 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:22:46 02-06-2025 40,49917 25,69083 7,03 1,4
Ege Denizi - [07.87 km] Gökçeada (Çanakkale) 18:16:33 01-06-2025 40,08611 25,99 6,81 1,7
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:16:31 01-06-2025 40,1108 25,9953 11 1,8
Ege Denizi - [06.69 km] Gökçeada (Çanakkale) 18:15:27 01-06-2025 40,09889 25,99028 7,13 1,7
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:15:26 01-06-2025 40,1135 25,95 17 1,8
Ege Denizi - [05.28 km] Gökçeada (Çanakkale) 18:13:25 01-06-2025 40,11417 25,98833 7,1 1,5
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:13:24 01-06-2025 40,1113 25,9467 14,8 1,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Gelibolu (Çanakkale) 16:05:19 01-06-2025 40,4825 26,42111 19,41 1,6
Ayvacık (Çanakkale) 02:22:51 30-05-2025 39,62556 26,44306 5,93 1,6
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 02:22:51 30-05-2025 39,6258 26,4522 10,9 1,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 23:10:02 29-05-2025 39,3697 26,1153 8,4 2,1
Ege Denizi - [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:10:01 29-05-2025 39,35556 26,08611 12,88 1,8
KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) 17:28:36 29-05-2025 40,3597 27,1935 9,8 2,2
Biga (Çanakkale) 17:28:35 29-05-2025 40,36 27,20333 7,02 1,7
Ayvacık (Çanakkale) 16:40:49 29-05-2025 39,6275 26,43889 12,53 2
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 16:40:49 29-05-2025 39,6075 26,4618 6,5 2
KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51) 10:54:51 29-05-2025 39,8087 26,6808 5,4 1,9
Ayvacık (Çanakkale) 10:54:48 29-05-2025 39,62583 26,45944 11,76 2
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:45:28 29-05-2025 39,6212 26,4435 13,7 2,1
Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:37:45 11-06-2025 39,3745 26,1082 2,9 1,6
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 07:05:00 11-06-2025 40,3532 25,7933 12,3 1,9
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:12:08 10-06-2025 39,7202 26,0708 7,9 1,3
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 08:27:53 08-06-2025 40,2302 27,0162 12,2 1,4
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 18:21:57 06-06-2025 39,6327 26,4562 8,5 1,8
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 10:08:50 05-06-2025 40,4115 26,9983 21,5 1,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:27:20 04-06-2025 39,4455 25,857 10,4 1,9
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:48:44 04-06-2025 39,57 25,94 8 1,2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:15:37 03-06-2025 39,4667 25,886 9,9 1,7
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 09:12:00 03-06-2025 39,5175 26,1103 12,8 1,3
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:58:42 02-06-2025 39,3993 25,9352 9,1 2,3
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:16:31 01-06-2025 40,1108 25,9953 11 1,8
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:15:26 01-06-2025 40,1135 25,95 17 1,8
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 18:13:24 01-06-2025 40,1113 25,9467 14,8 1,7
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 02:22:51 30-05-2025 39,6258 26,4522 10,9 1,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 23:10:02 29-05-2025 39,3697 26,1153 8,4 2,1
KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) 17:28:36 29-05-2025 40,3597 27,1935 9,8 2,2
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 16:40:49 29-05-2025 39,6075 26,4618 6,5 2
KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51) 10:54:51 29-05-2025 39,8087 26,6808 5,4 1,9
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:45:28 29-05-2025 39,6212 26,4435 13,7 2,1
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:41:17 29-05-2025 39,6302 26,4402 13,6 1,9
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:27:28 29-05-2025 39,6255 26,4367 14,9 2,6
KAZMALI-BIGA (CANAKKALE) 18:49:30 28-05-2025 40,2528 26,9773 14,3 1,5
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 23:24:05 27-05-2025 39,5638 26,1115 2,9 1,9
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 19:23:05 27-05-2025 40,305 27,0167 12,2 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 12:59:13 26-05-2025 39,3162 25,9577 14,2 2,1
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:46:56 22-05-2025 39,4637 25,8943 8,8 1,8
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 23:23:06 21-05-2025 39,3948 26,1043 6,9 1,4
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 12:22:09 21-05-2025 39,8192 26,2493 0 1,5
KURSUNLU-(CANAKKALE) 00:43:02 21-05-2025 40,1403 26,4855 13,2 1,7
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 05:16:05 20-05-2025 39,539 26,0458 11,3 2,5
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2025.05.18 21:07:54) 21:07:53 18-05-2025 39,4073 25,8693 7,6 2,1
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:38:48 17-05-2025 39,7007 25,9708 6,6 1,6
GURCESME-BIGA (CANAKKALE) 13:09:54 17-05-2025 40,2297 27,0347 11,8 1,9
SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) 16:07:48 15-05-2025 39,6658 26,4203 11,3 1,6
CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) 02:57:01 15-05-2025 40,3535 27,3027 11,4 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 10:35:54 12-05-2025 40,271 26,9585 7,6 0,9
CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) 15:27:19 11-05-2025 39,8292 26,1595 15,9 1,3
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 04:21:37 11-05-2025 40,3815 27,2542 10,4 1,6
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 23:33:21 10-05-2025 39,5417 26,0683 8,6 1,6
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 17:43:56 10-05-2025 39,5383 26,1303 6,3 1,7
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) 16:26:50 10-05-2025 40,2045 27,4122 15 2,9
CINARLI-(CANAKKALE) 17:25:21 09-05-2025 40,017 26,3888 15,6 1,1
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) 08:16:04 06-05-2025 40,2123 27,4018 11,6 2,4
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.05 14:20:56) 14:20:56 05-05-2025 40,3297 27,0235 18,4 2,2
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:58:48 04-05-2025 39,3597 25,927 8,4 2
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 05:09:25 03-05-2025 40,2338 27,0068 11,7 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 01:57:18 03-05-2025 39,4513 25,8668 8,2 2,3
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 23:15:50 02-05-2025 40,2338 27,0263 1,4 2,1
ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:46:03 29-04-2025 39,7408 26,0478 15,7 1,8
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