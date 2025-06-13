Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Haziran 2025
Son dakika Çanakkale deprem haberleri..Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale Kandilli ve AFAD son depremler.. 13 Haziran 2025 Çanakkale deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Çanakkale'de? Çanakkale son deprem büyüklüğü ne kadar? Çanakkale'de ve Çanakkale yakınındaki depremler nelerdir? Çanakkale'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Çanakkale canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Çanakkale deprem haberleri.. Çanakkale'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? Deprem Çanakkale'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Çanakkale'de nerede deprem oldu? Çanakkale deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 13 Haziran 2025 01:56:39 itibariyle Ayion Oros (Yunanistan) - [145.65 km] Gökçeada (Çanakkale) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Çanakkale deprem haberleri 13 Haziran 2025..Çanakkale AFAD son depremler ve Çanakkale Kandilli son dakika deprem listesi..
|Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ayion Oros (Yunanistan) - [145.65 km] Gökçeada (Çanakkale)
|01:56:39 13-06-2025
|40,32583
|24,01694
|5,88
|3,5
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:37:45 11-06-2025
|39,3745
|26,1082
|2,9
|1,6
|Ege Denizi - [10.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
|09:57:56 11-06-2025
|40,10306
|26,05
|7,15
|1,2
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|07:05:00 11-06-2025
|40,3532
|25,7933
|12,3
|1,9
|Biga (Çanakkale)
|16:36:11 10-06-2025
|40,22167
|27,0025
|17,16
|1,7
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|03:12:08 10-06-2025
|39,7202
|26,0708
|7,9
|1,3
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|08:27:53 08-06-2025
|40,2302
|27,0162
|12,2
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|08:27:53 08-06-2025
|40,22083
|27,02361
|10,04
|1,4
|Ayion Oros (Yunanistan) - [146.76 km] Gökçeada (Çanakkale)
|05:00:38 08-06-2025
|40,34083
|24,00667
|7
|2,9
|Ege Denizi - [13.36 km] Gökçeada (Çanakkale)
|23:40:24 07-06-2025
|40,34472
|25,83889
|13,98
|1,4
|Ayion Oros (Yunanistan) - [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale)
|15:46:13 07-06-2025
|40,2975
|24,1875
|7
|5,2
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|18:21:57 06-06-2025
|39,6327
|26,4562
|8,5
|1,8
|Ayvacık (Çanakkale)
|18:21:56 06-06-2025
|39,62778
|26,45333
|12,71
|1,5
|Marmara Denizi - [03.64 km] Biga (Çanakkale)
|10:08:51 05-06-2025
|40,39083
|27,02167
|7
|1,2
|KEMER-BIGA (CANAKKALE)
|10:08:50 05-06-2025
|40,4115
|26,9983
|21,5
|1,6
|Ege Denizi - [55.15 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:30:46 05-06-2025
|40,10944
|25,06111
|7,04
|1,9
|Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:18:39 05-06-2025
|40,11444
|24,98917
|12,61
|4,6
|Ege Denizi - [36.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:02:23 04-06-2025
|39,3475
|25,68167
|8,07
|2
|Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:27:21 04-06-2025
|39,42861
|25,92722
|7,93
|1,7
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:27:20 04-06-2025
|39,4455
|25,857
|10,4
|1,9
|Ege Denizi - [04.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:22:21 04-06-2025
|39,45389
|26,32806
|6,89
|0,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [24.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:25:08 04-06-2025
|39,25944
|26,05556
|6,87
|1
|Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:48:45 04-06-2025
|39,605
|25,99111
|6,99
|1
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|00:48:44 04-06-2025
|39,57
|25,94
|8
|1,2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.06 km] Gelibolu (Çanakkale)
|00:26:31 04-06-2025
|40,45722
|26,35833
|6,98
|0,7
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|16:15:37 03-06-2025
|39,4667
|25,886
|9,9
|1,7
|Ege Denizi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:15:37 03-06-2025
|39,45944
|25,9275
|13,72
|1,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|09:12:00 03-06-2025
|39,5575
|26,205
|6,8
|1,1
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|09:12:00 03-06-2025
|39,5175
|26,1103
|12,8
|1,3
|Ege Denizi - [09.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:58:44 02-06-2025
|39,41417
|25,99028
|11,2
|2
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|22:58:42 02-06-2025
|39,3993
|25,9352
|9,1
|2,3
|Ege Denizi - [34.38 km] Gökçeada (Çanakkale)
|01:22:46 02-06-2025
|40,49917
|25,69083
|7,03
|1,4
|Ege Denizi - [07.87 km] Gökçeada (Çanakkale)
|18:16:33 01-06-2025
|40,08611
|25,99
|6,81
|1,7
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:16:31 01-06-2025
|40,1108
|25,9953
|11
|1,8
|Ege Denizi - [06.69 km] Gökçeada (Çanakkale)
|18:15:27 01-06-2025
|40,09889
|25,99028
|7,13
|1,7
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:15:26 01-06-2025
|40,1135
|25,95
|17
|1,8
|Ege Denizi - [05.28 km] Gökçeada (Çanakkale)
|18:13:25 01-06-2025
|40,11417
|25,98833
|7,1
|1,5
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:13:24 01-06-2025
|40,1113
|25,9467
|14,8
|1,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Gelibolu (Çanakkale)
|16:05:19 01-06-2025
|40,4825
|26,42111
|19,41
|1,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|02:22:51 30-05-2025
|39,62556
|26,44306
|5,93
|1,6
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|02:22:51 30-05-2025
|39,6258
|26,4522
|10,9
|1,7
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|23:10:02 29-05-2025
|39,3697
|26,1153
|8,4
|2,1
|Ege Denizi - [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:10:01 29-05-2025
|39,35556
|26,08611
|12,88
|1,8
|KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE)
|17:28:36 29-05-2025
|40,3597
|27,1935
|9,8
|2,2
|Biga (Çanakkale)
|17:28:35 29-05-2025
|40,36
|27,20333
|7,02
|1,7
|Ayvacık (Çanakkale)
|16:40:49 29-05-2025
|39,6275
|26,43889
|12,53
|2
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|16:40:49 29-05-2025
|39,6075
|26,4618
|6,5
|2
|KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51)
|10:54:51 29-05-2025
|39,8087
|26,6808
|5,4
|1,9
|Ayvacık (Çanakkale)
|10:54:48 29-05-2025
|39,62583
|26,45944
|11,76
|2
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:45:28 29-05-2025
|39,6212
|26,4435
|13,7
|2,1
|Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:37:45 11-06-2025
|39,3745
|26,1082
|2,9
|1,6
|KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
|07:05:00 11-06-2025
|40,3532
|25,7933
|12,3
|1,9
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|03:12:08 10-06-2025
|39,7202
|26,0708
|7,9
|1,3
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|08:27:53 08-06-2025
|40,2302
|27,0162
|12,2
|1,4
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|18:21:57 06-06-2025
|39,6327
|26,4562
|8,5
|1,8
|KEMER-BIGA (CANAKKALE)
|10:08:50 05-06-2025
|40,4115
|26,9983
|21,5
|1,6
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:27:20 04-06-2025
|39,4455
|25,857
|10,4
|1,9
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|00:48:44 04-06-2025
|39,57
|25,94
|8
|1,2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|16:15:37 03-06-2025
|39,4667
|25,886
|9,9
|1,7
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|09:12:00 03-06-2025
|39,5175
|26,1103
|12,8
|1,3
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|22:58:42 02-06-2025
|39,3993
|25,9352
|9,1
|2,3
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:16:31 01-06-2025
|40,1108
|25,9953
|11
|1,8
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:15:26 01-06-2025
|40,1135
|25,95
|17
|1,8
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|18:13:24 01-06-2025
|40,1113
|25,9467
|14,8
|1,7
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|02:22:51 30-05-2025
|39,6258
|26,4522
|10,9
|1,7
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|23:10:02 29-05-2025
|39,3697
|26,1153
|8,4
|2,1
|KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE)
|17:28:36 29-05-2025
|40,3597
|27,1935
|9,8
|2,2
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|16:40:49 29-05-2025
|39,6075
|26,4618
|6,5
|2
|KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51)
|10:54:51 29-05-2025
|39,8087
|26,6808
|5,4
|1,9
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:45:28 29-05-2025
|39,6212
|26,4435
|13,7
|2,1
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:41:17 29-05-2025
|39,6302
|26,4402
|13,6
|1,9
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:27:28 29-05-2025
|39,6255
|26,4367
|14,9
|2,6
|KAZMALI-BIGA (CANAKKALE)
|18:49:30 28-05-2025
|40,2528
|26,9773
|14,3
|1,5
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|23:24:05 27-05-2025
|39,5638
|26,1115
|2,9
|1,9
|DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
|19:23:05 27-05-2025
|40,305
|27,0167
|12,2
|1,6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|12:59:13 26-05-2025
|39,3162
|25,9577
|14,2
|2,1
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|02:46:56 22-05-2025
|39,4637
|25,8943
|8,8
|1,8
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|23:23:06 21-05-2025
|39,3948
|26,1043
|6,9
|1,4
|MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)
|12:22:09 21-05-2025
|39,8192
|26,2493
|0
|1,5
|KURSUNLU-(CANAKKALE)
|00:43:02 21-05-2025
|40,1403
|26,4855
|13,2
|1,7
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:16:05 20-05-2025
|39,539
|26,0458
|11,3
|2,5
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2025.05.18 21:07:54)
|21:07:53 18-05-2025
|39,4073
|25,8693
|7,6
|2,1
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|19:38:48 17-05-2025
|39,7007
|25,9708
|6,6
|1,6
|GURCESME-BIGA (CANAKKALE)
|13:09:54 17-05-2025
|40,2297
|27,0347
|11,8
|1,9
|SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE)
|16:07:48 15-05-2025
|39,6658
|26,4203
|11,3
|1,6
|CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE)
|02:57:01 15-05-2025
|40,3535
|27,3027
|11,4
|1,2
|CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|10:35:54 12-05-2025
|40,271
|26,9585
|7,6
|0,9
|CAMOBA-EZINE (CANAKKALE)
|15:27:19 11-05-2025
|39,8292
|26,1595
|15,9
|1,3
|ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
|04:21:37 11-05-2025
|40,3815
|27,2542
|10,4
|1,6
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|23:33:21 10-05-2025
|39,5417
|26,0683
|8,6
|1,6
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|17:43:56 10-05-2025
|39,5383
|26,1303
|6,3
|1,7
|AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)
|16:26:50 10-05-2025
|40,2045
|27,4122
|15
|2,9
|CINARLI-(CANAKKALE)
|17:25:21 09-05-2025
|40,017
|26,3888
|15,6
|1,1
|AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)
|08:16:04 06-05-2025
|40,2123
|27,4018
|11,6
|2,4
|DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.05 14:20:56)
|14:20:56 05-05-2025
|40,3297
|27,0235
|18,4
|2,2
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|10:58:48 04-05-2025
|39,3597
|25,927
|8,4
|2
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|05:09:25 03-05-2025
|40,2338
|27,0068
|11,7
|2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|01:57:18 03-05-2025
|39,4513
|25,8668
|8,2
|2,3
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|23:15:50 02-05-2025
|40,2338
|27,0263
|1,4
|2,1
|ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|02:46:03 29-04-2025
|39,7408
|26,0478
|15,7
|1,8
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