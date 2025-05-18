Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Mayıs 2025

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Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Mayıs 2025
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Tarih-saat 18 Mayıs 2025 09:56:38 itibariyle Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık () 4,4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 18 Mayıs 2025.. ve Çanakkale Kandilli deprem listesi..

Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:56:38 18-05-2025 38,79389 23,30278 6,72 4,4
Ege Denizi - [39.52 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:45:58 18-05-2025 39,12611 26,12083 6,56 2,8
Ege Denizi - [15.74 km] Ezine (Çanakkale) 19:38:49 17-05-2025 39,70472 25,97694 7,02 1,5
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:38:48 17-05-2025 39,7007 25,9708 6,6 1,6
Biga (Çanakkale) 13:09:54 17-05-2025 40,23528 27,02611 12,66 1,8
GURCESME-BIGA (CANAKKALE) 13:09:54 17-05-2025 40,2297 27,0347 11,8 1,9
Ege Denizi - [02.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:01:08 16-05-2025 39,47361 26,35056 12,57 2,1
Ege Denizi - [05.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:48:00 16-05-2025 39,44528 26,36917 6,97 1,7
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:17:20 15-05-2025 39,35972 26,24444 8,58 1,4
Ezine (Çanakkale) 16:07:48 15-05-2025 39,69389 26,40694 7 1,3
SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) 16:07:48 15-05-2025 39,6658 26,4203 11,3 1,6
Ezine (Çanakkale) 13:39:25 15-05-2025 39,83167 26,28111 8,22 1,3
Biga (Çanakkale) 02:57:01 15-05-2025 40,36306 27,28528 8,43 1
CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) 02:57:01 15-05-2025 40,3535 27,3027 11,4 1,2
Ege Denizi - [30.46 km] Bozcaada (Çanakkale) 20:50:47 13-05-2025 39,69194 25,75583 10,31 3,3
Ege Denizi - [33.47 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:51:08 13-05-2025 39,47111 25,67694 7 1,9
Lapseki (Çanakkale) 10:35:55 12-05-2025 40,23194 26,89667 17,74 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 10:35:54 12-05-2025 40,271 26,9585 7,6 0,9
Ezine (Çanakkale) 15:27:20 11-05-2025 39,80306 26,20222 7,37 1
CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) 15:27:19 11-05-2025 39,8292 26,1595 15,9 1,3
Ayvacık (Çanakkale) 07:54:25 11-05-2025 39,51972 26,10861 13,1 1,3
Biga (Çanakkale) 04:21:37 11-05-2025 40,37278 27,27889 7,68 1,4
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 04:21:37 11-05-2025 40,3815 27,2542 10,4 1,6
Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:33:22 10-05-2025 39,53833 26,01583 8,88 1,5
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 23:33:21 10-05-2025 39,5417 26,0683 8,6 1,6
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 17:43:56 10-05-2025 39,5383 26,1303 6,3 1,7
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) 16:26:50 10-05-2025 40,2045 27,4122 15 2,9
Biga (Çanakkale) 16:26:50 10-05-2025 40,19806 27,40611 7 2,6
Ege Denizi - [04.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:18:37 10-05-2025 39,45111 26,16917 14,75 2,1
Merkez (Çanakkale) 17:25:22 09-05-2025 40,01528 26,4225 6,16 1,3
CINARLI-(CANAKKALE) 17:25:21 09-05-2025 40,017 26,3888 15,6 1,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.03 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:17:35 09-05-2025 39,37111 26,28667 7 1,3
Biga (Çanakkale) 00:06:05 07-05-2025 40,29389 27,4475 5,04 1,1
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) 08:16:04 06-05-2025 40,2123 27,4018 11,6 2,4
Biga (Çanakkale) 08:16:04 06-05-2025 40,20944 27,39833 6,99 2,2
Lapseki (Çanakkale) 14:20:56 05-05-2025 40,34028 27,02278 7,03 1,8
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.05 14:20:56) 14:20:56 05-05-2025 40,3297 27,0235 18,4 2,2
Ege Denizi - Saros Körfezi - [11.29 km] Eceabat (Çanakkale) 19:14:06 04-05-2025 40,41972 26,28917 6,9 1,4
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:58:48 04-05-2025 39,3597 25,927 8,4 2
Ege Denizi - [15.40 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:58:48 04-05-2025 39,35972 25,97556 7,01 1,7
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 05:09:25 03-05-2025 40,2338 27,0068 11,7 2
Biga (Çanakkale) 05:09:25 03-05-2025 40,23056 27,02167 9,76 1,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 01:57:18 03-05-2025 39,4513 25,8668 8,2 2,3
Biga (Çanakkale) 23:15:54 02-05-2025 40,17667 27,0725 7,19 1,9
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 23:15:50 02-05-2025 40,2338 27,0263 1,4 2,1
Ege Denizi - [21.94 km] Eceabat (Çanakkale) 02:57:26 02-05-2025 40,40722 26,0975 6,88 2,2
Ege Denizi - [20.53 km] Eceabat (Çanakkale) 01:13:25 02-05-2025 40,40444 26,11472 6,89 1,9
Ege Denizi - [06.04 km] Ezine (Çanakkale) 02:46:04 29-04-2025 39,72917 26,08806 7,02 1,6
ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:46:03 29-04-2025 39,7408 26,0478 15,7 1,8
Ayvacık (Çanakkale) 01:09:21 27-04-2025 39,58778 26,29083 5,54 1,3
Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:38:48 17-05-2025 39,7007 25,9708 6,6 1,6
GURCESME-BIGA (CANAKKALE) 13:09:54 17-05-2025 40,2297 27,0347 11,8 1,9
SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) 16:07:48 15-05-2025 39,6658 26,4203 11,3 1,6
CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) 02:57:01 15-05-2025 40,3535 27,3027 11,4 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 10:35:54 12-05-2025 40,271 26,9585 7,6 0,9
CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) 15:27:19 11-05-2025 39,8292 26,1595 15,9 1,3
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 04:21:37 11-05-2025 40,3815 27,2542 10,4 1,6
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 23:33:21 10-05-2025 39,5417 26,0683 8,6 1,6
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 17:43:56 10-05-2025 39,5383 26,1303 6,3 1,7
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) 16:26:50 10-05-2025 40,2045 27,4122 15 2,9
CINARLI-(CANAKKALE) 17:25:21 09-05-2025 40,017 26,3888 15,6 1,1
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) 08:16:04 06-05-2025 40,2123 27,4018 11,6 2,4
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.05 14:20:56) 14:20:56 05-05-2025 40,3297 27,0235 18,4 2,2
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:58:48 04-05-2025 39,3597 25,927 8,4 2
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 05:09:25 03-05-2025 40,2338 27,0068 11,7 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 01:57:18 03-05-2025 39,4513 25,8668 8,2 2,3
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 23:15:50 02-05-2025 40,2338 27,0263 1,4 2,1
ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:46:03 29-04-2025 39,7408 26,0478 15,7 1,8
KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) 01:09:20 27-04-2025 39,5157 26,2433 5 1,5
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 14:28:37 26-04-2025 40,3857 25,9003 5,4 2,1
ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) 05:06:33 25-04-2025 40,337 27,112 21,7 0,6
BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) 09:16:25 22-04-2025 39,4742 26,159 7,4 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:19:06 21-04-2025 39,4997 25,9488 15,8 1,3
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 09:14:32 20-04-2025 39,5013 25,989 12,4 2,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:30:23 14-04-2025 39,5635 26,0003 2,9 2
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 09:03:43 13-04-2025 40,1222 26,1055 5,3 1,5
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 17:09:00 12-04-2025 40,1422 26,0965 6,6 2,1
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 13:27:17 12-04-2025 40,379 27,0277 12,2 1,9
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:20:19 12-04-2025 40,1478 26,1135 12,9 1,7
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 21:30:54 11-04-2025 40,127 26,1245 8 1,7
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 18:14:35 11-04-2025 40,1445 26,1148 12,9 1,8
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 10:53:44 11-04-2025 40,2077 26,9987 2,7 1,7
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 10:51:00 11-04-2025 40,2287 27,03 6,8 2,5
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 02:43:47 10-04-2025 40,2423 27,0127 10,3 1,3
BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) 06:19:25 06-04-2025 39,4778 26,312 9,6 1,7
YAYA-CAN (CANAKKALE) 06:01:14 06-04-2025 40,0205 26,9645 15 1,7
BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) 03:31:29 06-04-2025 39,4783 26,3223 3,9 2,2
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 21:02:15 05-04-2025 39,3473 25,92 6,9 1,9
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:55:50 03-04-2025 40,066 26,08 8,3 2,1
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 13:15:08 03-04-2025 39,4723 26,2072 5,4 2,4
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 07:24:55 03-04-2025 40,4373 27,0695 16,7 1,4
SIGIRCIK-BIGA (CANAKKALE) 00:31:57 03-04-2025 40,2917 27,3612 9,5 2,6
SIGIRCIK-BIGA (CANAKKALE) 23:51:15 02-04-2025 40,2927 27,3588 10,9 1,9
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 19:38:16 30-03-2025 39,6767 26,3803 6,3 2,2
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 23:56:08 28-03-2025 39,4402 26,1847 5,9 1,4
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 11:40:06 28-03-2025 39,8375 26,2423 0 1,2
CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 03:07:11 28-03-2025 40,3788 27,1732 5,9 2,4
SAZAK-YENICE (CANAKKALE) 10:34:17 27-03-2025 39,9048 27,2142 13 2,2
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 08:42:32 27-03-2025 40,1725 25,9828 17,8 1,5
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 07:24:37 27-03-2025 40,1353 26,1198 3,3 2,3
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