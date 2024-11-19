Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Kasım 2024

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Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Kasım 2024

Tarih-saat 19 Kasım 2024 10:46:15 itibariyle Lapseki () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 19 Kasım 2024.. ve Çanakkale Kandilli deprem listesi..

Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Lapseki (Çanakkale) 10:46:15 19-11-2024 40,28861 26,98778 9,55 3,7
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 09:16:41 19-11-2024 40,291 26,9997 12,1 1,4
Biga (Çanakkale) 09:16:41 19-11-2024 40,29472 27,00417 7,13 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 08:10:42 19-11-2024 39,57056 26,15722 7 2
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 08:10:41 19-11-2024 39,5627 26,1193 4,9 1,7
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.00 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:39:50 18-11-2024 39,37611 26,25944 13,5 2,5
Yenice (Çanakkale) 02:55:07 17-11-2024 40,01194 27,40583 6,93 1,5
SARICAYIR-YENICE (CANAKKALE) 02:55:06 17-11-2024 40,0397 27,374 10,6 1,4
Ege Denizi - Saros Körfezi - [05.27 km] Gelibolu (Çanakkale) 19:58:21 16-11-2024 40,51361 26,56694 21,08 2,1
Ege Denizi - [12.91 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:52:20 15-11-2024 39,38583 26,2575 14,81 1,9
Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:36:10 15-11-2024 39,40111 26,17444 10,56 1,9
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:36:10 15-11-2024 39,4158 26,1182 5,9 2,1
Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale) 02:23:40 15-11-2024 40,40833 24,02361 17,54 2,6
Biga (Çanakkale) 00:36:48 15-11-2024 40,26778 27,04806 5,5 1,7
Biga (Çanakkale) 21:17:34 13-11-2024 40,28056 27,0025 7 2,2
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:17:34 13-11-2024 40,292 27,0032 13,8 2,2
Biga (Çanakkale) 15:16:01 13-11-2024 40,35722 27,04028 7,01 1,7
PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) 12:13:53 13-11-2024 39,8888 26,2608 6,9 0,8
Ayvacık (Çanakkale) 02:44:59 13-11-2024 39,565 26,16 7 1,5
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 02:44:55 13-11-2024 39,5335 26,1507 5 1,7
H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE) 00:51:16 12-11-2024 40,3387 27,1945 16,6 1,6
Biga (Çanakkale) 20:39:06 11-11-2024 40,18222 27,39278 7 1,6
Ege Denizi - [12.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:28:58 11-11-2024 39,38806 26,28861 7 1,6
Çan (Çanakkale) 13:06:21 09-11-2024 39,99806 26,98806 7,02 1,6
Ege Denizi - [34.09 km] Gökçeada (Çanakkale) 10:29:07 09-11-2024 39,86972 25,48417 13,11 1,7
DARALAN-YENICE (CANAKKALE) 13:49:38 07-11-2024 39,8442 27,4378 19,7 1,6
Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:17:13 07-11-2024 39,46944 26,3625 6,92 1,8
Ege Denizi - [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:53:36 07-11-2024 39,50028 25,99417 9,37 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:24:35 06-11-2024 39,22222 26,16722 7,56 2,2
Ege Denizi - [10.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:00:11 06-11-2024 39,40417 26,29417 7 1,6
Ayion Oros (Yunanistan) - [137.16 km] Gökçeada (Çanakkale) 21:47:05 05-11-2024 40,33444 24,11972 6 3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:32:13 04-11-2024 39,37722 26,25306 10,25 1,9
Ezine (Çanakkale) 06:15:49 03-11-2024 39,68556 26,38278 7,07 1,2
PINARDERE-AYVACIK (CANAKKALE) 06:15:48 03-11-2024 39,6523 26,3423 6,8 1,3
Biga (Çanakkale) 03:04:15 03-11-2024 40,37167 27,04194 7 1,6
BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 03:04:15 03-11-2024 40,3865 27,0312 6,4 1,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.49 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:16:49 03-11-2024 39,3725 26,26667 7,04 1,1
Ege Denizi - [12.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:38:09 02-11-2024 39,38417 26,23556 9,63 1,5
Ezine (Çanakkale) 23:21:16 02-11-2024 39,82417 26,28528 6,93 1
KARADAG-EZINE (CANAKKALE) 23:21:15 02-11-2024 39,8167 26,285 4,7 1,2
Lapseki (Çanakkale) 22:48:33 02-11-2024 40,2725 26,95444 6,2 1,4
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 22:48:32 02-11-2024 40,279 26,9747 10,6 1,7
Ege Denizi - [12.00 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:01:12 02-11-2024 39,39389 26,25528 16,24 2,4
Ege Denizi - [14.05 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:16:12 02-11-2024 39,60194 25,98167 8,94 1,8
Ege Denizi - [09.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:52:44 01-11-2024 39,41306 26,29917 6,98 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.68 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:18:36 01-11-2024 39,23667 25,99333 7,04 2,3
Ege Denizi - [60.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:00:11 01-11-2024 38,98694 25,76806 6,66 1,9
Ege Denizi - [13.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:53:04 01-11-2024 39,38194 26,27667 7 1,5
Ege Denizi - [13.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:28:40 31-10-2024 39,37889 26,27306 7,96 1,4
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 18:58:50 30-10-2024 40,3603 27,0263 14,5 1,7
Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 09:16:41 19-11-2024 40,291 26,9997 12,1 1,4
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 08:10:41 19-11-2024 39,5627 26,1193 4,9 1,7
SARICAYIR-YENICE (CANAKKALE) 02:55:06 17-11-2024 40,0397 27,374 10,6 1,4
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:36:10 15-11-2024 39,4158 26,1182 5,9 2,1
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:17:34 13-11-2024 40,292 27,0032 13,8 2,2
PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) 12:13:53 13-11-2024 39,8888 26,2608 6,9 0,8
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 02:44:55 13-11-2024 39,5335 26,1507 5 1,7
H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE) 00:51:16 12-11-2024 40,3387 27,1945 16,6 1,6
DARALAN-YENICE (CANAKKALE) 13:49:38 07-11-2024 39,8442 27,4378 19,7 1,6
PINARDERE-AYVACIK (CANAKKALE) 06:15:48 03-11-2024 39,6523 26,3423 6,8 1,3
BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 03:04:15 03-11-2024 40,3865 27,0312 6,4 1,8
KARADAG-EZINE (CANAKKALE) 23:21:15 02-11-2024 39,8167 26,285 4,7 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 22:48:32 02-11-2024 40,279 26,9747 10,6 1,7
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 18:58:50 30-10-2024 40,3603 27,0263 14,5 1,7
UVECIK-EZINE (CANAKKALE) 13:56:27 30-10-2024 39,8687 26,2003 5 1,3
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 07:06:08 30-10-2024 39,4272 26,103 13,9 2,4
BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE) 12:04:28 29-10-2024 40,3163 27,0825 12,7 1,9
BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) 03:58:32 28-10-2024 39,432 26,1372 16,6 1,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 09:10:34 26-10-2024 39,4932 25,8787 14,9 1,6
DALYAN-EZINE (CANAKKALE) 01:09:29 24-10-2024 39,7747 26,173 15,8 1,5
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:53:31 23-10-2024 40,3578 27,0525 15,8 2,8
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 13:35:26 23-10-2024 39,6568 26,5408 14,6 3,6
DALYAN-EZINE (CANAKKALE) 11:06:47 23-10-2024 39,7808 26,1163 16,1 1,5
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 17:13:14 22-10-2024 39,4627 26,1893 12,3 2
UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 07:39:06 19-10-2024 39,9857 26,0732 10,7 2,2
CAN (CANAKKALE) 16:41:10 18-10-2024 40,037 27,0313 4,4 1,2
CEKICLER-CAN (CANAKKALE) 15:04:12 18-10-2024 40,0003 27,0317 5,2 1,7
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 03:13:59 16-10-2024 40,3613 27,0393 14,7 1,9
KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) 11:54:05 14-10-2024 39,6365 26,1365 14,8 1,7
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 05:00:55 14-10-2024 40,3458 25,751 7,7 2
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 00:14:45 14-10-2024 40,3725 27,2285 4,3 1,3
BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 22:25:04 09-10-2024 40,3987 27,0143 5 1,3
SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE) 12:04:09 05-10-2024 39,736 26,3833 0 1,6
YAYLACIK-EZINE (CANAKKALE) 20:38:07 03-10-2024 39,6893 26,2928 6,5 1,4
CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) 13:07:07 03-10-2024 39,6685 26,3672 9,6 1,5
HACILAR-CAN (CANAKKALE) 04:31:59 03-10-2024 40,0487 27,116 18,1 1,2
DURALI-CAN (CANAKKALE) 19:34:13 02-10-2024 40,0123 27,0037 8,3 1,1
SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE) 15:20:40 02-10-2024 39,742 26,3743 0 1,7
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 01:58:24 02-10-2024 39,6867 26,3883 14,7 1,7
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) 12:05:16 29-09-2024 40,2195 27,4067 17,5 2,8
ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:48:42 29-09-2024 39,7378 26,0307 13,8 1,4
KIZILDAM-LAPSEKI (CANAKKALE) 23:40:09 28-09-2024 40,2453 26,8525 12,6 1,3
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 07:38:46 28-09-2024 39,3658 25,9395 14,5 1,8
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 23:19:27 26-09-2024 39,4548 26,2107 5,4 2,2
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 18:20:28 25-09-2024 39,6843 26,3777 12,8 1,9
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 05:28:23 24-09-2024 39,685 25,9777 12,2 1,9
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:46:41 19-09-2024 39,6043 25,979 5,9 2,1
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:23:23 17-09-2024 39,551 25,9175 5 2
BOZGUC-CAN (CANAKKALE) 01:52:25 17-09-2024 40,0965 27,0685 18,2 2
CAVUSKOY-LAPSEKI (CANAKKALE) 01:39:51 16-09-2024 40,3272 26,8857 18,4 1,5

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