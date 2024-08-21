Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2024

Tarih-saat 21 Ağustos 2024 10:35:27 itibariyle Ege Denizi - [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Çanakkale deprem haberleri 21 Ağustos 2024..Çanakkale AFAD son depremler ve Çanakkale Kandilli son dakika deprem listesi..
|Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:25:31 09-08-2024
|39,50611
|26,50472
|7
|2,5
|Ayion Oros (Yunanistan) - [145.63 km] Gökçeada (Çanakkale)
|16:07:37 07-08-2024
|40,34528
|24,02111
|9,37
|2,6
|Ege Denizi - [10.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:55:02 07-08-2024
|39,41278
|26,27722
|7
|1,2
|Yenice (Çanakkale)
|23:28:09 06-08-2024
|39,93833
|27,13222
|7,04
|1,4
|Ege Denizi - [02.93 km] Ezine (Çanakkale)
|14:05:01 06-08-2024
|39,7775
|26,12
|10,49
|1,5
|Ege Denizi - [12.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:37:53 06-08-2024
|39,38972
|26,23389
|10,39
|2,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|21:49:04 05-08-2024
|39,56583
|26,1525
|7
|1,2
|Ege Denizi - [08.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:26:57 05-08-2024
|39,44389
|25,9825
|23,9
|2,3
|Ezine (Çanakkale)
|15:58:18 05-08-2024
|39,69111
|26,39222
|8,9
|2
|Ezine (Çanakkale)
|07:29:20 05-08-2024
|39,68333
|26,41056
|7,02
|1,3
|Biga (Çanakkale)
|07:48:29 04-08-2024
|40,175
|26,98139
|16,96
|1,6
|Ege Denizi - [30.92 km] Gökçeada (Çanakkale)
|06:20:42 03-08-2024
|40,18639
|25,35417
|6,96
|1,3
|Ezine (Çanakkale)
|02:36:30 03-08-2024
|39,68306
|26,40472
|8,45
|1,9
|Bayramiç (Çanakkale)
|02:02:28 03-08-2024
|39,74278
|26,45139
|9,74
|1,8
|Ege Denizi - [107.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:51:22 02-08-2024
|39,31778
|24,82972
|7
|2,2
|Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|23:51:30 07-08-2024
|40,2852
|27,0175
|14,4
|1,3
|CINARCIK-YENICE (CANAKKALE)
|23:28:09 06-08-2024
|39,9518
|27,1985
|11,3
|1,7
|DALYAN-EZINE (CANAKKALE)
|14:05:01 06-08-2024
|39,768
|26,1062
|7,8
|1,7
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|16:26:57 05-08-2024
|39,4223
|25,9368
|6,8
|2,2
|SARPDERE-EZINE (CANAKKALE)
|15:58:18 05-08-2024
|39,6837
|26,3375
|11,9
|1,8
|PASACAYI-BIGA (CANAKKALE)
|07:48:29 04-08-2024
|40,179
|26,9585
|12
|1,8
|BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
|02:36:30 03-08-2024
|39,6917
|26,395
|12,4
|2,2
|CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|02:02:27 03-08-2024
|39,7593
|26,4487
|7,8
|1,9
|CAN (CANAKKALE)
|16:21:39 02-08-2024
|40,0198
|27,0545
|4,2
|1,2
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|12:18:06 01-08-2024
|39,692
|26,3673
|12,2
|2,3
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