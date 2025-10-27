Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025

Son dakika Çanakkale deprem haberleri..Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale Kandilli ve AFAD son depremler.. 27 Ekim 2025 Çanakkale deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Çanakkale'de? Çanakkale son deprem büyüklüğü ne kadar? Çanakkale'de ve Çanakkale yakınındaki depremler nelerdir? Çanakkale'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Çanakkale canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Çanakkale deprem haberleri.. Çanakkale'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? Deprem Çanakkale'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Çanakkale'de nerede deprem oldu? Çanakkale deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 27 Ekim 2025 10:12:26 itibariyle Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:12:26 27-10-2025 39,48833 25,91083 13,61 4
Biga (Çanakkale) 12:11:55 26-10-2025 40,11361 27,2875 6,31 1,7
ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) 12:11:54 26-10-2025 40,16 27,3192 16,7 1,7
Ege Denizi - [06.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:29:03 26-10-2025 39,48222 25,99333 7 2,1
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:29:02 26-10-2025 39,4905 25,9115 5,9 2,4
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 12:33:24 24-10-2025 39,8307 26,2475 0 0,9
Ayvacık (Çanakkale) 14:48:57 23-10-2025 39,55444 26,15361 10,57 1,6
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 14:48:56 23-10-2025 39,5018 26,1215 14 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:40:36 23-10-2025 39,12139 26,09361 7,01 1,8
Ege Denizi - [34.48 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:54:20 22-10-2025 39,38528 25,68417 5,38 1,4
Çan (Çanakkale) 14:09:57 21-10-2025 40,03694 27,01639 7,04 1,6
Yenice (Çanakkale) 04:09:52 21-10-2025 39,92111 27,14056 13,09 1,2
OZANCIK-CAN (CANAKKALE) 04:09:52 21-10-2025 39,9205 27,0213 14 1,5
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:37:37 20-10-2025 40,1598 26,0495 10,4 2,1
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 17:27:42 20-10-2025 40,1512 26,0108 14,2 1,1
Ege Denizi - [12.56 km] Gökçeada (Çanakkale) 17:27:42 20-10-2025 40,19361 26,08667 7,32 1,2
Ege Denizi - [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:24:35 19-10-2025 39,38139 25,97472 7,11 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 14:24:34 19-10-2025 39,3527 25,913 13,4 1,9
Ege Denizi - [52.09 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:29:29 18-10-2025 39,32639 25,49417 7,36 1,4
Ege Denizi - Saros Körfezi - [15.98 km] Eceabat (Çanakkale) 02:40:48 18-10-2025 40,4675 26,30056 7 1
Ege Denizi - [21.82 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:34:46 17-10-2025 39,33361 25,89611 6,71 3,3
Ege Denizi - [08.38 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:22:22 16-10-2025 40,17139 26,03806 13,53 1,9
KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 08:22:21 16-10-2025 40,1862 26,0482 11,8 1,9
Ege Denizi - [06.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:51:24 15-10-2025 39,58667 26,0975 6,56 0,8
TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) 22:23:03 14-10-2025 39,5683 26,1223 11,6 1,7
Ege Denizi - [13.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:32:15 14-10-2025 39,37194 26,13222 13,32 2,3
Ege Denizi - [42.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:08:59 11-10-2025 39,375 25,59 5,01 1,7
Ayvacık (Çanakkale) 15:44:10 11-10-2025 39,65444 26,41 7 1,5
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:06:21 10-10-2025 39,6328 26,0658 15,4 2,1
Ege Denizi - [12.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:58:41 08-10-2025 39,36806 26,05028 13,38 1,6
Yenice (Çanakkale) 11:20:14 07-10-2025 40,01028 27,42222 7 1,3
Ege Denizi - [13.81 km] Bozcaada (Çanakkale) 19:07:27 04-10-2025 39,7225 25,98472 7,52 1,4
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:07:26 04-10-2025 39,7037 25,9797 9,5 1,5
AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) 15:31:58 04-10-2025 40,4328 27,1608 4,9 3,2
Biga (Çanakkale) 15:31:58 04-10-2025 40,41861 27,20028 7 2,7
Merkez (Çanakkale) 14:50:14 04-10-2025 40,06667 26,51 7 2,5
KURSUNLU (CANAKKALE) 14:50:13 04-10-2025 40,1288 26,4998 10,8 2,8
Biga (Çanakkale) 23:17:14 03-10-2025 40,26806 27,50444 7 1,3
Ege Denizi - Edremit Körfezi - [10.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:43:46 02-10-2025 39,44917 26,49167 7 1,9
Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:30:48 30-09-2025 39,5425 25,93333 9,3 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:30:48 30-09-2025 39,5228 25,9323 13,3 2,3
Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:11:22 28-09-2025 39,52833 25,93861 5,67 2,3
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:11:21 28-09-2025 39,5047 25,8955 6 2,9
Biga (Çanakkale) 12:26:09 28-09-2025 40,34972 27,27472 7,69 1,9
TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE) 12:26:09 28-09-2025 40,3528 27,2572 8 2,3
Ege Denizi - [48.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:43:06 26-09-2025 39,04833 26,12528 9,22 1,9
Biga (Çanakkale) 07:40:57 21-09-2025 40,3825 27,19111 6,98 1,7
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 07:40:57 21-09-2025 40,3822 27,2007 13,9 2
COMAKLI-CAN (CANAKKALE) 00:58:53 21-09-2025 40,0453 27,1288 5,4 1,5
Ege Denizi - [43.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:35:12 19-09-2025 39,35806 25,58611 7,02 1,6
Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) 12:11:54 26-10-2025 40,16 27,3192 16,7 1,7
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:29:02 26-10-2025 39,4905 25,9115 5,9 2,4
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 12:33:24 24-10-2025 39,8307 26,2475 0 0,9
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 14:48:56 23-10-2025 39,5018 26,1215 14 1,9
OZANCIK-CAN (CANAKKALE) 04:09:52 21-10-2025 39,9205 27,0213 14 1,5
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:37:37 20-10-2025 40,1598 26,0495 10,4 2,1
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 17:27:42 20-10-2025 40,1512 26,0108 14,2 1,1
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 14:24:34 19-10-2025 39,3527 25,913 13,4 1,9
KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 08:22:21 16-10-2025 40,1862 26,0482 11,8 1,9
TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) 22:23:03 14-10-2025 39,5683 26,1223 11,6 1,7
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:06:21 10-10-2025 39,6328 26,0658 15,4 2,1
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:07:26 04-10-2025 39,7037 25,9797 9,5 1,5
AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) 15:31:58 04-10-2025 40,4328 27,1608 4,9 3,2
KURSUNLU (CANAKKALE) 14:50:13 04-10-2025 40,1288 26,4998 10,8 2,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:30:48 30-09-2025 39,5228 25,9323 13,3 2,3
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:11:21 28-09-2025 39,5047 25,8955 6 2,9
TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE) 12:26:09 28-09-2025 40,3528 27,2572 8 2,3
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 07:40:57 21-09-2025 40,3822 27,2007 13,9 2
COMAKLI-CAN (CANAKKALE) 00:58:53 21-09-2025 40,0453 27,1288 5,4 1,5
CAKIR-YENICE (CANAKKALE) 12:16:54 19-09-2025 39,9462 27,3252 4,1 2,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:34:00 17-09-2025 39,4377 25,96 4,5 2
GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE) 16:48:56 17-09-2025 40,2558 27,082 15 1,4
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 14:32:48 17-09-2025 39,5607 26,0383 10 1,4
SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 16:52:10 16-09-2025 40,0188 25,8143 9,5 1,9
SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 16:48:04 16-09-2025 40,0093 25,7993 5,7 2,7
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:53:32 14-09-2025 39,4663 25,9495 9 2,2
BAKACAKLICIFTLIGI-BIGA (CANAKKALE) 03:29:16 14-09-2025 40,18 27,2577 9,9 2,1
KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) 06:46:18 13-09-2025 39,5137 26,2535 7,8 1,7
H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE) 07:31:04 12-09-2025 40,3393 27,1898 12 1,7
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 20:47:16 10-09-2025 40,4473 27,0913 12,2 1,7
HISARLI-BIGA (CANAKKALE) 08:30:07 10-09-2025 40,2853 27,0285 10,7 1,9
KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) 05:46:22 10-09-2025 39,505 26,2603 4,7 2,8
GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) 02:29:07 08-09-2025 40,3147 27,4372 1,9 1,8
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 19:45:06 06-09-2025 39,5243 26,0585 6,4 2,4
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 08:49:57 02-09-2025 39,6013 25,9743 10,8 1,4
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 06:28:38 02-09-2025 39,6527 26,5532 9,4 1,7
SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) 22:31:18 30-08-2025 40,0187 26,1477 8,6 1,7
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 17:10:11 30-08-2025 40,036 26,0728 18,1 2,1
ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:02:26 30-08-2025 39,7898 26,0847 11,8 1,4
CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) 05:48:56 27-08-2025 40,3408 27,2662 5 3,4
TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE) 10:18:01 26-08-2025 40,3452 27,2547 9,7 3,4
ESKIYAYLA-CAN (CANAKKALE) 02:09:47 25-08-2025 39,9018 27,0897 16,3 1,9
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 15:31:25 18-08-2025 40,4143 27,1207 11,7 2,3
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 04:17:12 17-08-2025 40,4147 27,1345 14,3 2,1
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 01:13:32 17-08-2025 40,4113 27,1317 14,2 2,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 09:01:26 16-08-2025 39,5533 26,0207 8,7 3,7
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 04:26:02 13-08-2025 40,4133 27,1153 10 2,5
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 12:44:51 10-08-2025 39,4927 26,128 6,9 2,5
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 04:10:47 09-08-2025 40,3347 25,7712 8,8 1,8
GURCESME-BIGA (CANAKKALE) 23:36:40 05-08-2025 40,2277 27,0502 9 1,4
