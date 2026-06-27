Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Haziran 2026
27.06.2026 13:50
NTV
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Tarih-saat 27 Haziran 2026 13:27 itibariyle Ayvacık (Çanakkale) 3.9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - [11.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
|27 Haziran 2026 13:27
|39.4047
|26.2736
|6.64
|3.90
|Ege Denizi - [10.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
|27 Haziran 2026 11:34
|39.4050
|26.2514
|11.21
|2.10
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [21.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|27 Haziran 2026 00:56
|39.2942
|26.3414
|5.77
|1.50
|Ege Denizi - [48.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|26 Haziran 2026 23:48
|39.0667
|25.8664
|7.05
|1.70