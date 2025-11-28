Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Kasım 2025
28.11.2025 07:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Tarih-saat 28 Kasım 2025 06:38 itibariyle Ayvacık (Çanakkale) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Çanakkale deprem haberleri 28 Kasım 2025.. Çanakkale AFAD son depremler ve Çanakkale Kandilli son dakika deprem listesi..
Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|28 Kasım 2025 06:38
|39.1506
|25.8814
|16.75
|3.50
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [11.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
|27 Kasım 2025 16:43
|39.4414
|26.5103
|6.88
|1.80
|Ege Denizi - [08.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
|27 Kasım 2025 12:10
|39.5931
|26.0589
|6.86
|1.30