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Çanakkale'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali'nde yangın çıktı.

Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.



ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı.

"KÖMÜR AKTARIM BANDINDAKİ YANGINDAN KAYNAKLANDI"

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bize gelen ilk bilgi de termik santralde bir patlama olduğu yönündeydi. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede yaşanan olayın kömür aktarım bandında meydana gelen yangınla alakalı olduğunu öğrendik. Şu anda Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına başlayacaklar."

İKİ İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Kuzu, dumandan etkilendiklerini öğrendikleri iki işçinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.