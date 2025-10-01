Son dakika Çankırı'da deprem mi oldu? Az önce deprem Çankırı'da nerede oldu? Çankırı deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Ekim 2025
|Çankırı AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ilgaz (Çankırı)
|12:24:16 01-10-2025
|41,05139
|33,72417
|10,43
|3,5
|MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI)
|12:24:15 01-10-2025
|41,034
|33,7078
|5
|3,5
|Merkez (Çankırı)
|02:15:44 28-09-2025
|40,55972
|33,99083
|7,17
|0,9
|Merkez (Çankırı)
|15:59:20 20-09-2025
|40,56944
|33,98278
|7
|1,5
|Merkez (Çankırı)
|03:28:03 13-09-2025
|40,57194
|33,97222
|7,06
|1,7
|ALTINLI-(CANKIRI)
|03:28:02 13-09-2025
|40,5517
|33,964
|2,7
|1,9
|Merkez (Çankırı)
|20:58:22 11-09-2025
|40,43083
|33,81694
|7
|1
|Merkez (Çankırı)
|03:43:34 10-09-2025
|40,56972
|33,58639
|7,51
|2,6
|ASAGIYANLAR-(CANKIRI)
|03:43:33 10-09-2025
|40,5702
|33,5637
|4,6
|2,8
|Kurşunlu (Çankırı)
|18:02:27 31-08-2025
|40,86389
|33,36889
|7,07
|1
|Çerkeş (Çankırı)
|06:53:25 31-08-2025
|40,68056
|32,80167
|7
|0,9
|Orta (Çankırı)
|23:27:40 30-08-2025
|40,58361
|33,00917
|7,38
|1,1
|HASANHACI-ORTA (CANKIRI)
|23:27:39 30-08-2025
|40,5858
|33,0617
|14,6
|1,5
|Çerkeş (Çankırı)
|03:21:01 26-08-2025
|40,82139
|32,97083
|6,96
|1,4
|BOZOGLU-CERKES (CANKIRI)
|03:21:00 26-08-2025
|40,8052
|32,9242
|2,5
|1,8
|HASANHACI-ORTA (CANKIRI)
|00:32:08 22-08-2025
|40,5948
|33,0213
|5,6
|1,7
|Orta (Çankırı)
|00:32:08 22-08-2025
|40,60472
|33,02611
|7,04
|1,3
|Orta (Çankırı)
|20:56:10 21-08-2025
|40,60417
|33,03833
|7,04
|2
|HASANHACI-ORTA (CANKIRI)
|20:56:10 21-08-2025
|40,5855
|33,025
|7,6
|2,2
|Şabanözü (Çankırı)
|09:04:17 21-08-2025
|40,51694
|33,39889
|9,17
|2,6
|CAPAR-SABANOZU (CANKIRI)
|09:04:17 21-08-2025
|40,507
|33,4047
|7,1
|2,5
|Korgun (Çankırı)
|22:14:02 19-08-2025
|40,64333
|33,54194
|15,74
|1,1
|Korgun (Çankırı)
|00:14:09 08-08-2025
|40,76944
|33,49222
|5,06
|1,2
|Çerkeş (Çankırı)
|12:57:28 28-07-2025
|40,70944
|33,03444
|9,85
|2
|GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)
|12:57:27 28-07-2025
|40,7012
|33,019
|5,3
|2,3
|GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)
|13:05:16 27-07-2025
|40,7198
|33,0457
|6,3
|1,7
|Çerkeş (Çankırı)
|13:05:16 27-07-2025
|40,725
|33,035
|7
|1,3
|Çerkeş (Çankırı)
|00:57:36 17-07-2025
|40,68556
|32,85861
|7,02
|1,6
|Orta (Çankırı)
|05:23:09 14-07-2025
|40,65444
|32,98833
|6,95
|0,8
|Çerkeş (Çankırı)
|20:34:11 12-07-2025
|40,71722
|32,79306
|10,72
|1,1
|OZLU-ORTA (CANKIRI)
|05:16:39 10-07-2025
|40,4965
|33,012
|9,6
|1,5
|Kızılırmak (Çankırı)
|05:55:19 08-07-2025
|40,43417
|34,09889
|6,62
|1,1
|TEPEALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI)
|05:55:19 08-07-2025
|40,3763
|33,9928
|10,3
|1,4
|Kızılırmak (Çankırı)
|22:29:07 07-07-2025
|40,32444
|34,05472
|7,01
|1,4
|KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI)
|22:29:05 07-07-2025
|40,4812
|34,0982
|14,1
|1,7
|Çerkeş (Çankırı)
|02:11:42 07-07-2025
|40,69444
|32,81722
|7
|1,3
|KISAC-CERKES (CANKIRI)
|02:11:42 07-07-2025
|40,7065
|32,8122
|6
|1,7
|Çerkeş (Çankırı)
|09:38:24 06-07-2025
|40,72167
|32,98528
|7,05
|1,8
|HACILAR-CERKES (CANKIRI)
|09:38:24 06-07-2025
|40,7032
|32,9858
|5,4
|2,1
|Orta (Çankırı)
|08:48:19 05-07-2025
|40,53583
|33,02222
|7,19
|1,4
|OZLU-ORTA (CANKIRI)
|08:48:19 05-07-2025
|40,5253
|33,0217
|6,3
|1,7
|Çerkeş (Çankırı)
|22:39:53 26-06-2025
|40,73611
|32,93361
|8,82
|1
|Yapraklı (Çankırı)
|03:05:59 16-06-2025
|40,66889
|33,88861
|10,28
|1,1
|GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)
|01:52:09 13-06-2025
|40,7298
|32,9873
|8,2
|1,9
|Çerkeş (Çankırı)
|01:52:09 13-06-2025
|40,74389
|33,01056
|7
|1,7
|Kızılırmak (Çankırı)
|20:25:38 12-06-2025
|40,32722
|34,00972
|6,99
|1
|Kızılırmak (Çankırı)
|18:34:17 12-06-2025
|40,3175
|34,04194
|7
|1,9
|KUZEYKISLA-KIZILIRMAK (CANKIRI)
|18:34:16 12-06-2025
|40,348
|34,0397
|5
|2,2
|Kızılırmak (Çankırı)
|16:05:56 12-06-2025
|40,34528
|34,03139
|10,8
|2,2
|Çerkeş (Çankırı)
|01:06:22 05-06-2025
|40,76083
|33,01833
|9,09
|1,6
