Son dakika Çankırı'da deprem mi oldu? Az önce deprem Çankırı'da nerede oldu? Çankırı deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Ekim 2025

Son dakika Çankırı deprem haberleri. Çankırı'da deprem mi oldu? Az önce deprem Çankırı'da nerede oldu? Çankırı Kandilli ve AFAD son depremler 01 Ekim 2025.

Tarih-saat 01 Ekim 2025 12:24:16 itibariyle Ilgaz () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Çankırı AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ilgaz (Çankırı) 12:24:16 01-10-2025 41,05139 33,72417 10,43 3,5
MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI) 12:24:15 01-10-2025 41,034 33,7078 5 3,5
Merkez (Çankırı) 02:15:44 28-09-2025 40,55972 33,99083 7,17 0,9
Merkez (Çankırı) 15:59:20 20-09-2025 40,56944 33,98278 7 1,5
Merkez (Çankırı) 03:28:03 13-09-2025 40,57194 33,97222 7,06 1,7
ALTINLI-(CANKIRI) 03:28:02 13-09-2025 40,5517 33,964 2,7 1,9
Merkez (Çankırı) 20:58:22 11-09-2025 40,43083 33,81694 7 1
Merkez (Çankırı) 03:43:34 10-09-2025 40,56972 33,58639 7,51 2,6
ASAGIYANLAR-(CANKIRI) 03:43:33 10-09-2025 40,5702 33,5637 4,6 2,8
Kurşunlu (Çankırı) 18:02:27 31-08-2025 40,86389 33,36889 7,07 1
Çerkeş (Çankırı) 06:53:25 31-08-2025 40,68056 32,80167 7 0,9
Orta (Çankırı) 23:27:40 30-08-2025 40,58361 33,00917 7,38 1,1
HASANHACI-ORTA (CANKIRI) 23:27:39 30-08-2025 40,5858 33,0617 14,6 1,5
Çerkeş (Çankırı) 03:21:01 26-08-2025 40,82139 32,97083 6,96 1,4
BOZOGLU-CERKES (CANKIRI) 03:21:00 26-08-2025 40,8052 32,9242 2,5 1,8
HASANHACI-ORTA (CANKIRI) 00:32:08 22-08-2025 40,5948 33,0213 5,6 1,7
Orta (Çankırı) 00:32:08 22-08-2025 40,60472 33,02611 7,04 1,3
Orta (Çankırı) 20:56:10 21-08-2025 40,60417 33,03833 7,04 2
HASANHACI-ORTA (CANKIRI) 20:56:10 21-08-2025 40,5855 33,025 7,6 2,2
Şabanözü (Çankırı) 09:04:17 21-08-2025 40,51694 33,39889 9,17 2,6
CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) 09:04:17 21-08-2025 40,507 33,4047 7,1 2,5
Korgun (Çankırı) 22:14:02 19-08-2025 40,64333 33,54194 15,74 1,1
Korgun (Çankırı) 00:14:09 08-08-2025 40,76944 33,49222 5,06 1,2
Çerkeş (Çankırı) 12:57:28 28-07-2025 40,70944 33,03444 9,85 2
GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) 12:57:27 28-07-2025 40,7012 33,019 5,3 2,3
GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) 13:05:16 27-07-2025 40,7198 33,0457 6,3 1,7
Çerkeş (Çankırı) 13:05:16 27-07-2025 40,725 33,035 7 1,3
Çerkeş (Çankırı) 00:57:36 17-07-2025 40,68556 32,85861 7,02 1,6
Orta (Çankırı) 05:23:09 14-07-2025 40,65444 32,98833 6,95 0,8
Çerkeş (Çankırı) 20:34:11 12-07-2025 40,71722 32,79306 10,72 1,1
OZLU-ORTA (CANKIRI) 05:16:39 10-07-2025 40,4965 33,012 9,6 1,5
Kızılırmak (Çankırı) 05:55:19 08-07-2025 40,43417 34,09889 6,62 1,1
TEPEALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI) 05:55:19 08-07-2025 40,3763 33,9928 10,3 1,4
Kızılırmak (Çankırı) 22:29:07 07-07-2025 40,32444 34,05472 7,01 1,4
KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI) 22:29:05 07-07-2025 40,4812 34,0982 14,1 1,7
Çerkeş (Çankırı) 02:11:42 07-07-2025 40,69444 32,81722 7 1,3
KISAC-CERKES (CANKIRI) 02:11:42 07-07-2025 40,7065 32,8122 6 1,7
Çerkeş (Çankırı) 09:38:24 06-07-2025 40,72167 32,98528 7,05 1,8
HACILAR-CERKES (CANKIRI) 09:38:24 06-07-2025 40,7032 32,9858 5,4 2,1
Orta (Çankırı) 08:48:19 05-07-2025 40,53583 33,02222 7,19 1,4
OZLU-ORTA (CANKIRI) 08:48:19 05-07-2025 40,5253 33,0217 6,3 1,7
Çerkeş (Çankırı) 22:39:53 26-06-2025 40,73611 32,93361 8,82 1
Yapraklı (Çankırı) 03:05:59 16-06-2025 40,66889 33,88861 10,28 1,1
GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) 01:52:09 13-06-2025 40,7298 32,9873 8,2 1,9
Çerkeş (Çankırı) 01:52:09 13-06-2025 40,74389 33,01056 7 1,7
Kızılırmak (Çankırı) 20:25:38 12-06-2025 40,32722 34,00972 6,99 1
Kızılırmak (Çankırı) 18:34:17 12-06-2025 40,3175 34,04194 7 1,9
KUZEYKISLA-KIZILIRMAK (CANKIRI) 18:34:16 12-06-2025 40,348 34,0397 5 2,2
Kızılırmak (Çankırı) 16:05:56 12-06-2025 40,34528 34,03139 10,8 2,2
Çerkeş (Çankırı) 01:06:22 05-06-2025 40,76083 33,01833 9,09 1,6
