Son dakika Çankırı'da deprem mi oldu? Az önce deprem Çankırı'da nerede oldu? Çankırı deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Eylül 2024

Tarih-saat 16 Eylül 2024 19:27:15 itibariyle Yapraklı (Çankırı) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Çankırı deprem haberleri 16 Eylül 2024..Çankırı AFAD son depremler ve Çankırı Kandilli son dakika deprem listesi..
|Çankırı AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yapraklı (Çankırı)
|19:27:15 16-09-2024
|40,79083
|34,07333
|5,06
|3,5
|Korgun (Çankırı)
|13:05:30 11-09-2024
|40,72667
|33,53417
|18,7
|1,8
|Çerkeş (Çankırı)
|10:35:23 05-09-2024
|40,76583
|32,92944
|14,2
|1,3
|Yapraklı (Çankırı)
|23:34:49 29-08-2024
|40,84472
|33,81694
|14,16
|1,2
|Ilgaz (Çankırı)
|07:33:13 28-08-2024
|41,03389
|33,64111
|11,92
|2,2
|Çerkeş (Çankırı)
|17:49:43 21-08-2024
|40,77
|32,91889
|6,99
|1,7
|Yapraklı (Çankırı)
|18:38:27 16-08-2024
|40,78139
|34,00694
|7,01
|1,4
|Merkez (Çankırı)
|20:11:59 02-08-2024
|40,525
|33,635
|7
|0,9
|Çankırı KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI)
|13:05:30 11-09-2024
|40,6615
|33,4945
|2,6
|1,9
|EKSIK-ILGAZ (CANKIRI)
|07:33:14 28-08-2024
|41,0413
|33,6383
|8,2
|2,5
|DANABAS-(CANKIRI)
|18:38:29 16-08-2024
|40,5087
|34,0482
|9,6
|2
|EKSIK-ILGAZ (CANKIRI)
|18:06:25 02-08-2024
|41,0342
|33,6477
|2,6
|3,2