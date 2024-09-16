Son dakika Çankırı'da deprem mi oldu? Az önce deprem Çankırı'da nerede oldu? Çankırı deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Eylül 2024

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Son dakika Çankırı'da deprem mi oldu? Az önce deprem Çankırı'da nerede oldu? Çankırı deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Eylül 2024

Tarih-saat 16 Eylül 2024 19:27:15 itibariyle Yapraklı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 16 Eylül 2024.. ve Çankırı Kandilli deprem listesi..

Çankırı AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yapraklı (Çankırı) 19:27:15 16-09-2024 40,79083 34,07333 5,06 3,5
Korgun (Çankırı) 13:05:30 11-09-2024 40,72667 33,53417 18,7 1,8
Çerkeş (Çankırı) 10:35:23 05-09-2024 40,76583 32,92944 14,2 1,3
Yapraklı (Çankırı) 23:34:49 29-08-2024 40,84472 33,81694 14,16 1,2
Ilgaz (Çankırı) 07:33:13 28-08-2024 41,03389 33,64111 11,92 2,2
Çerkeş (Çankırı) 17:49:43 21-08-2024 40,77 32,91889 6,99 1,7
Yapraklı (Çankırı) 18:38:27 16-08-2024 40,78139 34,00694 7,01 1,4
Merkez (Çankırı) 20:11:59 02-08-2024 40,525 33,635 7 0,9
Çankırı KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) 13:05:30 11-09-2024 40,6615 33,4945 2,6 1,9
EKSIK-ILGAZ (CANKIRI) 07:33:14 28-08-2024 41,0413 33,6383 8,2 2,5
DANABAS-(CANKIRI) 18:38:29 16-08-2024 40,5087 34,0482 9,6 2
EKSIK-ILGAZ (CANKIRI) 18:06:25 02-08-2024 41,0342 33,6477 2,6 3,2

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