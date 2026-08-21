Son dakika Çankırı'da deprem mi oldu? Az önce deprem Çankırı'da nerede oldu? Çankırı deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2026
21.08.2026 05:30
NTV
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Tarih-saat 21 Ağustos 2026 05:06 itibariyle Ilgaz (Çankırı) 4.2 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Çankırı AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ilgaz (Çankırı)
|21 Ağustos 2026 05:06
|41.0315
|33.6555
|12.01
|4.20
|Çerkeş (Çankırı)
|21 Ağustos 2026 02:49
|40.7525
|32.9667
|11.32
|1.10