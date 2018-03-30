SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Fransa'dan gelen "Suriye Demokratik Güçleri ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz" açıklamalarından sonra, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü.



Edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu görüşmede, "böyle tekliflerin terörü desteklemek olduğu" görüşünü aktardı.



Cumhurbaşkanı Macron dün Paris'te askeri yetkililerle bir toplantı yapmış, toplantının ardından Fransız basını Menbiç'e asker gönderileceğini yazmıştı.



Ayrıca Kürt gruplarla yapılan görüşme sonrası da Macron'un "Kürtlere Kuzey Suriye'ye dönük garantiler verdiği" haberleri çıkmıştı.



Tüm bu başlıkların Fransız bakan ile görüşmede ele alındığı belirtiliyor.