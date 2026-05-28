Son dakika... CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi

CHP 'de gözler pazartesi günü yapılacak en yetkili karar organı Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrilmişti.

PM'nin 1 Haziran'da toplanacağı duyurulmuştu.

Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı ve "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisi'nin toplanma tarihi belirlenememiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Mutlak butlan tartışmasının devam CHP'de kritik gün pazartesi olarak belirlenmişti.

Toplantıda CHP'nin yol haritası o gün netleşecekti.

CHP Genel Merkezi Çankaya 4'üncü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda, 1 Haziran'da toplanacak PM'de yer alması beklenen isimler bildirdi. Ancak bazı isimler belediye başkanlığı, Meclis Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar, yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı.

PM'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor.

YDK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Kulislere yansıyan bilgiye göre, CHP Parti Meclisi'nde 32 isim Özgür Özel'i destekliyor.

15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin Kurulu'nda ise Kılıçdaroğlu kanadının ağırlığı olduğu belirtiliyor.

Mesaine evinde devam eden Kemal Kılıçdaoroğlu, A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor.

Yine kulislere yansıyan bilgilere göre, MYK'da yer alacak isimler belli olmaya başladı. MYK için Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztrak’ın yanı sıra Akif Hamzaçebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir’in adı geçiyor.

ÖZEL'İN SEÇİLDİĞİ GRUP TOPLANTISI YENİLENEBİLİR

CHP'de mutlak butlanın yanı sıra grup başkanlığı tartışması da yaşanıyor. Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında Genel Merkez'de yapılan kapalı grup toplantısında grup başkanı seçilmişti.

Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibinin "genel başkanın çağrı yapmaması, seçim gündeminin önceden duyurulmaması ve seçimin Meclis'te yapılmaması" gerekçeleriyle seçime itiraz etti. Meclis Başkanlığı'nın itirazı kabul etmesi durumunda seçimin yenilenebileceği ifade ediliyor.