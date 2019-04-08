Son dakika haberi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'ın açıklamalarında satır başları;

Seçim ciddi iştir, itiraz hislere göre yapılmaz.



Sonuçları beğenmeyenler seçimi çalmaya çalışıyor.

Yapılan şey oldukça açıktır. Önce geçersiz oyları say, istediğini alamayınca tüm oyları say. Millet bunların mızıkçılıklarından bıktı.

Seçimlerde mızıkçılık yapan oyunbozanlık yapan iktidar demokrası ve hukuk konusunda ciddi tereddütler oluşturur.

Bu seçimi sizin Adalet Bakanınız, İçişleri Bakanınız yönetti.

Şimdi Büyükçekmece hikayesi çıktı. Yolsuzluk yapan ve nüfus müdürlüğü emrine verilen işçi kadrosundaki kişinin yaptığı usulsüzlkler 354 seçmeni kapsıyor. Bizim başvurumuz üzerine 345'i de içinde 741 seçmenin kaydı değiştirildi. Neyin peşindeler. Nasıl algı yaratıyorlar. Kendi partilileri kendi genel başkan yardımcıları, seçimden önce en güvenilir seçim sistemi bizde diye böbürlenip duruyorlardı. Milleti yanıltan bu yöneticileri hakkında parti ne yapacaktır merak ediyorum.

YSK bir an önce görevini yerine getirmelidir. YSK bu kumpasın parçası olmamalıdır. Kimin kazandığı kanunla düzenlenmiştir. En çok oy alan aday büyükşehir belediye başkanı olur.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır. Seçimlerin masada çalınmasına geçit vermeyeceğiz.

Yüzde 94,88'i şu anda açılmış durumda. Saat 18 itibarıyla YSK'dan aldığımız verilerle Ekrem İmamoğlu 15 bin 119 oyla önde gidiyor.

Binali Yıldırım'ın sandıklardan çıkmayacağını görüyoruz.