Son Dakika... CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon

CHP 'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.

Bugün sabah saatlerinde Ankara CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Belediyeye ait binalarda polis arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde belediye binasına gelen polisin, buradaki çeşitli birimlerde ve odalarda arama çalışması başlattığı belirtildi.

Çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı olduğu iddia ediliyor.

BELEDİYE BAŞKANI GÜNER'DEN AÇIKLAMA

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Kendisinin şu an il dışında olduğunu ancak birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağına işaret eden Güner, “Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim.” dedi.

“Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim.” diye konuşan Güner, soruşturmanın ayrıntıları ve nedenleri netleştiğinde kamuoyuyla paylaşacağını dile getirdi.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara'da doğan Güner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Güner, CHP'ye 2012 yılında kaydoldu.

Güner, Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu'nda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulunan Güner, 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı ve 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulunan Güner, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu ardından 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.

Güner, 31 Mart seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçildi.

Ayrıntılar geliyor…