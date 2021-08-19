SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün artan pandemi vakalarıyla, yüz yüze eğitim gündemiyle toplandı.

Toplantı 5 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

ORMAN YANGINLARI

Ülkemizde 2021 yılında 54 farklı ilde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektar alanı etkilemiştir. Yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla mücadele vermiştir. Sadece 28 Temmuz'dan sonra başlayan yangınlarda 72 bin dekar ekili dikili alan zarar görmüştür.

Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç bir yıl içinde yeni konutları teslim edilecek. Yanan ormanlarımız anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak. Tarım ve turizm dahil kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

KARADENİZ'DE SEL FELAKETİ

Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin'de, Batı Karadeniz'de ise Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketleri yaşanmıştır. Sel felaketinin ardından üm kurumlarımız harekete geçmiştir.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...