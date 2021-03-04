SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'de kimse vazgeçilmez değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti il başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



"Kendisini şehrin ve milletin üstünde gören varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir. Kadim davamız dışında hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ülkemizin 81 ilinde derdini dinlemedik tek bir insan bile bırakmayacağız. Ak Parti Türkiye'nin son 18 yılına damgasının vurması yanında 2053'e giden geleceğini de inşa edecek partidir.



Karşımızda kırk yamalı bohça misali oluşturulan ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı. CHP yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir kısmını Atatürkçülük, Laiklik vb. sıfatları kullanarak istismar etmeye çalışmıştır. Sizlerden her fırsatta CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza bu gerçekleri hatırlatmanız. Onların içlerini kemiren rahatsızlığı harekete geçirmenizi istiyorum. Başarımızı milletimize daha iyi gösterebileceğimiz asla unutmayacağız.

"REFORMLARA EN SIKI BİZ SARILIYORUZ"



Milletimiz siyasi tercihini belirlerken geçmişte yapılanlar kadar gelecekte yapılacak kadro ve programlara da bakar. Dikkat ederseniz iktidar da olmamıza yani sadece elimizdeki işleri yönetsek bile söyleyecek çok sözü olan bir parti olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Reformlarla ülkemizin çevresini biz değiştirdik.



REFORMLARA KATKI ÇAĞRISI

Önümüzdeki hafta ekonomik reform paketini de kamuoyuna açıklayacağız. Tabii ki en önemli ekonomik reform kararımız sivil ana yasa hazırlama teklifimiz olmuştur. Siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz.



AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak biz elbette kimseden katkı gelmese bile kendi hazırlığımzı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Ülkemizi özgürlükçü, demokratik bir anayasaya kavuşturacağız.



"ÇÖP, ÇUKUR DEVRİ HORTLADI"

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri vatandaşlarımıza hakkıyla hizmet etmek yerine yeniden çöp, çukur devrini hortlatmışlardır. Seçimlerde bunlar yıkmaya geliyoruz derken biz siyasi bir devrimi kasttetiklerini zannetmiştik. Meğer bunlar gerçekten yıkmaya geliyorlarmış. Eski Türkiye görüntülerinde olduğu gibi çöp dağlarının tekrar görünmesi yıkım değil de nedir. Biz bunların gerçek yüzünü Cumhuriyet mitinglerinde, Gezi'de, 17-25 Aralık olaylarında gördük. Biz bunların gerçek yüzünü 15 Temmuz'da tankları alkışlarken gördük. Bunların derdi milletin veya ülkenin hukukunu, hakkını savunmak değil. Marjinal ve çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır.

"BÜYÜYEN NADİR ÜLKELERDEN OLDUK"



Bunlarla mücadele ederken ülkemizi kalkındırma, büyütme, güçlendirme mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, küresel bir salgının yaşandığı bir yılda az sayıda büyüyen nadir ülkelerden biri oldu.

"SALGININ OLUMSUZ ETKİLERİNİ KALDIRIYORUZ"



Kontrollü normalleşme adımlarımızla salgın tedbirlerinin ülkemiz ekonomik ve sosyal hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini yavaş yavaş kaldırıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi Türkiye gerçekten zor şartlarda başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor"