SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrıştırmanın değil, kucaklaştırmanın; kavganın değil, barışın yanında yer alacağız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de düzenlenen 10 bin hatim 100 bin dua buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz."



"Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor."



"Türk milleti olarak bugünlere sınana sınana, imtihanlardan geçerek geldik."



"Demokrasimizin askıya aldığı darbe mahkemelerinin uyduruk kararlarlarla körpe fidanların analarından koparıldığı günleri yaşadık."

"Son 17 yılda vesayet girişimlerinden sokak olaylarına kadar her türlü provokasyonu bizzat gördük."

"Bir da asla milletimizin arasına fitne tohumlarının ekilmesine müsaade edemeyiz."

"Unutmayın hiçbir şey bizim şu dayanışmamaızdan daha önemli değildir."

"Hiçbir şey Türkiye'nin istikbalinden, Türk millletinin istiklalinden mühim değildir."

"Biz ayrıştırmanın değil, kuçalaştırmanın; kavganın değil, barışın yanında yer alacağız." 82 milyonu Türkiye paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz."

"Emaneti ehil birine vermek lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım'dır."

"Oylar çalındığı için böyle bir seçime ihtiyaç duyuldu."

"23 Haziran'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı yapacak mıyız?"

"Filistin'de, ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor."



"(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."



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