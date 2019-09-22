SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de Kaşıkçı ve Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



"Amerikan müslümanlarının aynı ortak paydada buluşması gerekiyor."

"Kardeşlik hukukumuzu sürdürdüğümüz sürece hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir."

"Hakkımızı aramazsak, onurumuzu savunmazsak kimse onları bize lütuf olarak vermeyecek."

"11 Eylül terör saldırılarının ardından sizler oldukça çetin bir sınav verdiniz."

"Müslümanlar, birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine şahit oldu."

"Batı toplumlarında Müslümanlara karşı önyargıların zemin kazandığını görüyoruz."

"Bazı terör örgütleri üzerinden özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor."

"Terör örgütlerinin katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır."

"Emperyalistlere taşeronluk yapan örgütlerin hayatını kararttığı insanlar bizim kardeşlerimizdir."

"Kimse batılı ülkelerde artan İslamofobitye bigane kalamaz, kalmamalıdır."

"Bir insana etnik kökeninden, ten renginden dolayı düşmanlık edemeyiz."

"Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz."



"Suriyeli mazlumlara, sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açtık."

"Ülkemizdeki sığınmacıların 3,6 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor."

"Birileri istemese de Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz."

"Her programda Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz."

"Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz."



"Sizlerin ABD siyasetine aktif katılımını önemsiyoruz, ancak beraberlik içinde hareket etmelisiniz."

"15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz."



"FETÖ'nün gerçek yüzünü bilmeniz gerekir. Bu örgüt uluslararası suç şebekesi inşa etmiştir."

"Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

