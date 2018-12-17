Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Suriye'de 8 yıldır süren zulüm her gün yeni canlar alıyor."

"Bir milyon Müslümanın katledildiği Suriye'de hala Suriye'nin başındaki zat yerini korumanın mücadelesini veriyor, birileri de onun yerini korumasına destek veriyor.""Modern dönem haramileri tüm çirkeflikleriyle farklılıklarımızı kaşıyarak birileri şeytani düzenlerini sürdürmeye çalışıyor."



"Asırlardır bilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün DEAŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, eş Şebab gibi proje örgütler musallat oldu. Öldürmekten, katletmekten yakıp yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan bu modern dönem haramileri tüm çirkeflikleri ile hayat damarlarımıza hamle yapıyor."

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