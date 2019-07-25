Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kıymetli çalışmalarınız dolayısıyla zatı alilerine Cumhuriyet nişanını takdim etmekten şeref duyuyorum. Bu nişanı dost ve kardeş ülkenin başbakanına veriyor olmak benim için ayrı br onurdur. Bu vesile ile hem zatı alilerinin hem de dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerim şahsım ve mlletim adına burada ifade etmek istyorum.

İlişkilerimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Malezya ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Savunma sanayinde işbirliğini konuştuk.



İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu anda Pakistan, Malezya, Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir.



(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması) Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir.



(Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönmesi) Bu yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz. 'Önce ailenle tatilini yap, sonra seni Külliye'de bekliyorum, oturur konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz' dedik